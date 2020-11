Katso video: Kotitila kauppaa verkossa pientilojen lihaa – puodin tiskistä saa vuohenlihaa, joka kiinnostaa asiakkaita

Kotitilan myyntiringissä on kymmeniä tuottajia. Yrittäjä Christos Granqvistin mukaan kauppa on moninkertaistunut korona-aikana.

Jarkko Sirkiä

Christos Granqvistin mukaan kauppojen lihatiskien harvinaistumisen myötä asiakkaat osaavat arvostaa erikoisempiakin ruhonosia ja osaavaa palvelua.

Kun yrittäjä Christos Granqvist astuu aamulla sisään Kotitilan puotiin Helsingin Tukkutorilla, hänen tekee mieli huikata huomenet maatiloilta saapuneille tuotteille.

"Jokaisen takana on tarina ja kasvot. Niille voi sanoa huomenta, kuten työpaikoilla sanotaan työkavereille."

Vuoden alusta Kotitilaa pyörittänyt ja verkkokaupan uudistanut Granqvist tuntee kiitollisuutta pystyessään auttamaan pientuottajia myymään tuotteitaan. Moni ajautui pulaan, kun korona sulki ravintolat ja myyntitapahtumat.

Pian kuluttajat kuitenkin löysivät Kotitilan verkkokaupan. Nyt rinkiin kuuluu kymmeniä tuottajia. Ostotapahtumia on kertynyt tuhansia ja liikevaihto kymmenkertaistui viime vuoden lokakuuhun verrattuna.

Granqvist on kuullut muiltakin toimijoilta arvioita, että ruuan verkkokauppa on korona-aikana jopa kymmenkertaistunut. Havaittavissa on, että suomalaiset haluavat tukea pien- ja lähituottajia.

Granqvist ajattelee, että ruuan kotimaisuusasteen ja omavaraisuuden pitäisi olla rauhankin aikana niin vahva, ettei palvelu katkea edes kriisitilanteissa.

Joulun lähestyessä vipinä on lisääntynyt. Myynnissä on muun muassa luomukinkkuja sekä kokonaisia kalkkunoita. Tarjolla on myös laatikoita, kaloja ja leivonnaisia.

Kotitilalta ostetaan eniten lihaa. Kovin menekki on paisteilla, etuselällä ja paistijauhelihalla. Erikoisuuksina tarjolla on villasikaa, kania, karitsaa, vuohta, ankkaa ja riistaa.

Kauppojen lihatiskit ovat harvinaistuneet, joten asiakkaat arvostavat erikoisempiakin ruhonosia ja perehtyvää palvelua.

Granqvistin mukaan eläimet pyritään hyödyntämään "nokasta häntään". Etniset asiakkaat ostavat rustoja, sorkkia ja muita kantaväestölle kelpaamattomia osia. Ne osat, jotka eivät ihmisille maistu, jalostetaan lemmikeille.

Ostosten teon helpottamiseksi Kotitilan verkkosivuille on koottu ruokabokseja. Esimerkiksi viikkoboksi neljälle sisältää naudan paistijauhelihaa, paistisuikaleita ja ulkofileepihvejä, possun ulkofileetä, broilerin rintafileetä, hauki-lohipihvejä, luomumunia, kotimaista kierrepastaa sekä luomuperunaa, -porkkanaa ja -sipulia.

Seitsemän kilon vuohenlihalajitelma maksaa noin 130 euroa. Granqvistin mukaan vuohenliha viedään lähes käsistä. Perinteisesti kilit on hävitetty maidontuotannon sivuvirtana, mutta nykyään jo useampi tila kasvattaa kilejä.

Tuottajan ei tarvitse muuta kuin sopia noutoaika eläimille ja Kotitila hoitaa paloittelun ja pakkaamisen yhteistyökumppaneillaan.

Kotitila toimittaa kotiin toistaiseksi Helsingissä ja Turussa. Noutopisteitä on myös Tammisaaressa ja Järvenpäässä. Seuraavaksi uusia pisteitä on tulossa Tampereelle ja Kouvolaan.

Tyypillisimmät asiakkaat ovat Granqvistin mukaan noin 40-vuotiaita, perheellisiä naisia sekä seniorinaisia. Kolmantena tulevat nuoret ja keski-ikäiset miehet.

Yhden asiakasryhmän muodostavat ketogeenistä eli hiilihydraatitonta ruokavaliota noudattavat. Heille Kotitila myy muun muassa erikoisleipää ja valmisruokia.

Granqvistin aikomuksena on kehittää verkkokauppaa ja laajentaa toimintaa.

Granqvist asuu perheineen ja lukuisine pelastettuine eläimineen Kirkkonummella suvun vanhoilla mailla. Isän puolelta juuret ovat Kreikassa.

Nuorempana Granqvist seilasi merillä, mutta koti-isäksi jäätyään ja vuohia, lampaita sekä muita nelijalkaisia hoitaessaan hän alkoi auttaa naapuritiloja kehittämään tuotteidensa markkinointia. Sitten hän pykäsi pystyyn ProLocalis-sovelluksen, joka auttoi kuluttajia löytämään suoramyyntitilat.

Loppu on lähihistoriaa.

Jarkko Sirkiä

Kotitilan puodista voi hakea pienenkin määrän lihaa, kun taas verkkokaupassa on tarjolla suurempia pakkauksia ja lihalajitelmia.