Metsäyhtiöiden raju kurssipudotus perjantaina yllätti analyytikonkin

Metsäyhtiöiden osakekurssit tekivät rajun korjausliikkeen alaspäin perjantaina. Suurimman romahduksen koki Stora Enson kurssi, joka laski 13,54 prosenttia 14,08 euroon. Perässä tulivat Metsä Board 7,3 prosentin laskulla 8,765 euroon ja UPM Kymmene 5,32 prosentin pudotuksellaan 29,03 euroon.

Kauppa oli niin vilkasta, että asialla olivat isot instituutiosijoittajat.

Osakkeita analysoivan Inderes-yhtiön analyytikko Antti Viljakainen myöntää, ettei osannut ennakoida Stora Enson syöksyä neljännesvuosituloksen tultua julki.

"Oma ennusteeni ja yleinen konsensus osuivat tuloksen ja ohjeistuksen suhteen hyvin lähelle oikeaa, joten markkinoiden reaktio oli kyllä yllätys. En vielä eilen työpäivän aikana löytänyt sille selitystä, pitää vielä laskeskella, mikä sen aiheutti", MT:n lauantaina tavoittama Viljakainen sanoo.

Yksi selitys on, että metsäyhtiöiden kurssit ovat olleet vahvoja eli nousseet kymmeniä prosentteja jo parisen vuotta. Tänä vuonnakin metsäosakkeilla on pyyhkinyt hyvin: Metsä Boardin osake on noussut vuoden alusta 24,26, UPM Kymmenen 12,04 ja Stora Ensonkin 6,51 prosenttia.

Tuhdin nousun jälkeen reaktiot ovat herkkiä. Viljakaisen mukaan kurssikorjauksen saattoi aiheuttaa myös ennakointi puun saatavuuden heikkenemisestä muun muassa kehnojen korjuukelien takia, sellun hinnan mahdollinen lasku Kiinassa sekä ja kauppasodan uhka.

Myös kuluttaja- ja pakkauskartonkeja valmistava Huhtamäki kärisi perjantaina 5,47 prosentin kurssilaskun 28,68 euroon. Viljakaisen mukaan sille on selvä selitys: odotuksista jäänyt tulos.

Kaikesta huolimatta analyytikko pitää metsäosakkeita kiinnostavina. Sektori on edelleen syklinen, mutta meneillään on hyvä vaihe.

"Isossa kuvassa metsäyhtiöiden näkymät ovat erittäin suotuisat."