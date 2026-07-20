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Metsä
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Puukauppa
20.7.2026
17:15
Mia Jouslehto
Artikkelin aiheet
puukauppa
puun hinta
tukkipuu
kuitupuu
metsätalous
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