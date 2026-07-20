Jo kymmenes norpan pyydyskuolema tänä vuonna – Metsähallitus: Suunta on usealla tapaa harmillinen Kyseessä on jo kolmas kuukauden sisällä löysänieluisesta pyydyksestä löytynyt saimaannorppa. Kaikista kolmesta Metsähallitus on saanut tiedon norpan sattumalta havainneen sivullisten kautta.

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Saimaannorppa löytyi kuolleena pyydyksestä Pihlajavedella Iso-Kankaisselällä heinäkuussa. Pyydykseen kuollut naaras oli todennäköisesti tämän kevään kuutti. Kuva: Metsähallitus

Metsä | Luonto Henna Lääveri

Saimaannorpan kuutti löytyi viikonloppuna löysänieluiseen mertaan hukkuneena Savonlinnassa Pihlajavedellä.

Asiasta kertoneen Metsähallituksen mukaan kyseessä on jo kymmenes sen tietoon tullut pyydyskuolema tänä vuonna.

Suunta on Metsähallituksen mukaan useallakin tapaa harmillinen. Viikonloppuna löytynyt kuutti on kolmas kuukauden sisällä löysänieluisesta pyydyksestä löytynyt saimaannorppa. Lisäksi kolme viimeisintä pyydyskuolemaa on havainnut ja ilmoittanut sivullinen vesilläliikkuja.

Kaikista kolmesta kuukauden sisällä löysänieluisista pyydyksistä löytyneistä saimaannorpista Metsähallitus on saanut tiedon norpan sattumalta havainneen sivullisten kautta.

Kalastuslaki kuitenkin velvoittaa pyydyksen omistajaa ilmoittamaan pyydykseen kuolleesta saimaannorpasta viipymättä Metsähallitukselle. Lisäksi muista kuolleista tai vahingoittuneista saimaannorpista tulee myös ilmoittaa Metsähallitukselle.

”Metsähallitus tekee tapauksesta rikosilmoituksen. Metsähallitus vastaa saimaannorppakannan seurannasta ja suuresta osasta lajin suojelutoimia”, tiedotteessa todetaan.

Löydetyn norpan ruhon mädäntymisasteen perusteella kuutin päätellään joutuneen pyydykseen jo kesäkuun aikana.

Kuutti oli jäänyt pyydyksen nieluun vyötäröltään kiinni. Metsähallituksen Luontopalvelujen luonnonsuojelun erityisasiantuntija Riikka Alakosken mukaan kyseisessä tapauksessa kuutin kuolema on ollut ehkä tavallistakin tuskaisampi.

”Se on jäänyt nieluun kiinni vyötäröltään niin, että pää on pyydyksen sisällä, mutta takaruumis ja takaräpylät ulkopuolella. Kuutti on siis mahdollisesti pystynyt liikkumaan kevyen pyydyksen kanssa ja ehkä pintautuakin ottamaan happea”, Alakoski kertoo tiedotteessa.

”Tällaiset tapaukset olisivat helposti estettävissä käyttämällä norppaturvallisia tiukkanieluisia pyydyksiä.”

”Se on jäänyt nieluun kiinni vyötäröltään niin, että pää on pyydyksen sisällä, mutta takaruumis ja takaräpylät ulkopuolella. Kuutti on siis mahdollisesti pystynyt liikkumaan kevyen pyydyksen kanssa ja ehkä pintautuakin ottamaan happea.” Riikka Alakoski

Pyydys, josta norppa löydettiin oli tiedotteen mukaan kokoontaitettava havasmerta, jossa oli nielut molemmissa päissä. Pyydyksen pituus oli 100 senttimetriä ja halkaisijaltaan se oli 60 senttimetriä. Pyydys löytyi tiedotteen mukaan kellumasta matalasta rantavedestä kalastusrajoitusalueelta, jota koko Pihlajavesi on.

Saimaannorpan keskeisillä elinalueilla on ympäri vuoden kiellettyä käyttää katiskoja ja mertoja, joiden nielu on leveydeltään tai venytettynä yli 150 millimetriä. Pyydyksen nielu levisi 180 millimetriin, mikä teki siitä alueella voimassa olevien pyydysmääräysten vastaisen.

Pyydyksessä ei Metsähallituksen mukaan myöskään löytynyt omistajatietoja eikä pyydysmerkkejä.

”Valitettavasti Saimaalla käytetään edelleen löysänieluisia pyydyksiä, jotka ovat saimaannorpalle vaarallisia. Kaikki kalastajat eivät välttämättä tunne rajoituksia tai tiedä, millaiset pyydykset ovat norppaturvallisia”, Alakoski kertoo.

Helpoimmillaan löysänieluisesta pyydyksestä saa tiedotteen mukaan norppaturvallisen muutaman tukevan nippusiteen avulla. Esimerkiksi Metsähallituksen ohjevideon katiskan tekemiseen norppaturvalliseksi löydät täältä.