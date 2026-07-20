Vain 123 marjanpoimijaa sai viisumin Suomeen – yli 2 000 hakemusta hylättiinLuonnonmarja-ala on saanut kyseenalaista mainetta rikosepäilyjen ja oikeusprosessien vuoksi.
Vain runsaat sata marjanpoimijaa on saanut Suomen Thaimaan-edustustolta luvan saapua Suomeen.
Ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner kertoo viestipalvelu X:ssä, että thaimaalaisten luonnonmarjanpoimijoiden viisumihakemukset on tältä vuodelta käsitelty.
Suomen Bangkokin-suurlähetystö käsitteli 2 145 viisumihakemusta viime torstaihin mennessä. Kielteisiä päätöksiä se teki 2 022 ja myönteisiä vain 123.
Ulkoministeriö ilmoitti aiemmin, että luonnonmarjojen poimintaan tarkoitetuista kausityöviisumien hakemuksista valtaosa on tänä vuonna hylätty. Heinäkuun alkupuolella hakemuksia oli hylätty 1 400.
Suurin osa luonnonmarjanpoimijoiden viisumihakemuksista käsiteltiin Thaimaan-edustustossa Bangkokissa. Ulkoministeriön mukaan hakemuksia jätettiin vähän myös Kazakstanissa, Keniassa, Vietnamissa, Nepalissa ja Intiassa.
Ulkoministeriö on perustellut hakemusten hylkäämistä muun muassa sillä, ettei edustusto ole voinut viisumikäsittelyssä vakuuttua siitä, että työnantajat pystyvät noudattamaan työnantajavelvoitteitaan. Lisäksi luonnonmarja-alaan viime aikoina kohdistuneet vakavat rikosepäilyt ja oikeusprosessit ovat vaikuttaneet harkintaan.
Maaseudun Työnantajaliitto arvioi aiemmin heinäkuussa STT:lle, että marjanpoimintaan olisi tarvittu 3 000 kausityöntekijää. Kauppaketjujen mukaan kausityöntekijöiden vähyys voi vaikeuttaa kotimaisten marjojen saantia tänä kesänä.Artikkelin aiheet
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