Japani pystyttää 800 riistakameraa karhujen seurantaa varten – houkuttimena hunajan ja viinin sekoitus Japanin viranomaiset aikovat kartoittaa maan karhukantaa järjestelmällisemmin.

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Aasian mustakarhu on toiselta nimeltään kauluskarhu. Kaulan kuvion avulla yksilöitä voidaan erottaa toisistaan. Kuva: Freepic

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Yli 800 riistakameraa on ripoteltu Japanin Honshun saaren pohjoisosan vuoristoalueille, jossa kaikki viisi huhtikuun jälkeen kirjattua kuolemaan johtanutta karhuhyökkäystä ovat tapahtuneet.

Tutkimus keskittyy ensin kuuteen merkittävään karhupopulaatioon, mutta hanketta aiotaan myöhemmin laajentaa muualle maahan.

Japanin ympäristöministeriön Yu Takahashi kertoi AFP-uutistoimistolle, että viranomaiset haluavat selvittää, kuinka monta karhua on eri alueilla, miten populaatiot jakautuvat ja miten eläimet liikkuvat eri alueiden välillä.

Japani ottaa käyttöön 800 riistakameraa vakavien karhuhyökkäysten jälkimainingeissa.

Kameroiden viereen asetetaan hunajaa ja viiniä sisältäviä astioita. Syötti on kiinnitetty suunnilleen ihmisen pään korkeudelle. Kuvauksen ideana on se, että kun karhu nousee takajaloilleen tutkiakseen sen nenään leijailevaa hajua, kamera saa selkeän kuvan sen rinnasta. Aasialaisilla mustakarhuilla on yleensä vaalea, puolikuun muotoinen kuvio rinnassaan. Kuvio vaihtelee yksilöiden välillä, joten sitä voidaan erottaa karhuyksilöitä toisistaan.

Menetelmä voi antaa tutkijoille paremman yleiskuvan siitä, kuinka monta eri eläintä kullakin alueella liikkuu ilman että karhuja tarvitsee pyydystää.

Aiemmin paikallisviranomaiset ovat tehneet omia laskentojaan eri aikoina ja eri menetelmillä. Ympäristöministeriön mukaan kansallinen hanke tarjoaa yhtenäisemmän ja tarkemman tietopohjan.

Tarve paremmalle seurannalle on tullut kiireelliseksi sen jälkeen kun karhut tappoivat viisi ihmistä. Edellisellä seurantakaudella kirjattiin 13 kuolemantapausta.

AFP:n raportoimien ympäristöministeriön lukujen mukaan vuonna 2025 kirjattiin 50 776 havaintoa aasialaisista mustakarhuista. Tämä on 150 prosentin kasvu edellisvuoteen verrattuna ja suurin luku sitten vuoden 2009, jolloin viranomaiset alkoivat pitää tilastoja.

Karhuja nähdään yhä useammin kotien, koulujen, puistojen ja liikealueiden lähellä ja havainnot ovat johtaneet muun muassa koulujen sulkemisiin.

Japanin ongelmaa lisää se, että aktiivisten metsästäjien määrä on Japanissa vähentynyt. Monet yhteisöt luottavat vapaaehtoisiin metsästäjiin karhujen jäljittämisessä. Nykyinen järjestelmä tulee kuitenkin olemaan vaikeuksissa, koska aktiivinen metsästäjäkunta ikääntyy nopeaa tahtia. Samaan aikaan yksityisten ihmisten aseiden omistusta säännellään tiukasti ja niiden hankintakustannukset voivat olla merkittäviä.

Viranomaiset ovat siksi kertoneet harkitsevansa muutoksia asemääräyksiin ja suunnittelevat kouluttavansa lisää karhujen käsittelyyn kykeneviä henkilöitä.

Lähteet: Japanin ympäristöministeriö, AFP, Kyodo News ja Reuters.

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