Yksityisteiden ylläpitoon kaivataan kipeästi uutta verta – ”Toimiva tiekunta on koko yhteisön etu”Jos tiekunnan toiminta hiipuu, myös tienpitoon liittyvä päätöksenteko ja kehittäminen voivat vaikeutua, Suomen metsäkeskus muistuttaa.
Hyväkuntoiset yksityistiet ovat välttämättömiä asukkaille, yrityksille, maa- ja metsätaloudelle sekä viranomaisille.
Esimerkiksi Pirkanmaan seudulla yksityisiä tiekuntia on yli 5 000. Tiekunnallisten yksityisteiden pituus on noin 10 600 kilometriä, ja järjestäytymättömiä yksityisteitä on noin 2 400 kilometriä.
Määrä on merkittävä verrattuna yleisten teidän määrään, joita alueella on noin 4 900 kilometrin edestä.
”Nykyisten toimijoiden työ on ollut korvaamattoman arvokasta, mutta yksityisteiden tulevaisuuden turvaamiseksi tarvitsemme uusia ihmisiä mukaan tiekuntien toimintaan.”
Usein tiekunnissa vastuut keskittyvät pienelle aktiiviselle joukolle.
Koska vetovastuun siirtyminen uusille toimijoille on usein vaikeaa, herättää Suomen metsäkeskuksen mukaan tulevaisuus monessa tiekunnassa huolta.
”Jos tiekunnan toiminta hiipuu, myös tienpitoon liittyvä päätöksenteko ja kehittäminen voivat vaikeutua”, tiedotteessa todetaan.
Projektipäällikkö Petri Lähteenmäki Suomen metsäkeskuksesta toteaa tiedotteessa, ettei uusia vastuunkantajia ikääntyvien tiekunta-aktiivien tilalle ole aina helppo löytää.
”Nykyisten toimijoiden työ on ollut korvaamattoman arvokasta, mutta yksityisteiden tulevaisuuden turvaamiseksi tarvitsemme uusia ihmisiä mukaan tiekuntien toimintaan”, Lähteenmäki toteaa tiedotteessa.
”Kun tehtäviä ja vastuuta jaetaan, voidaan turvata myös yksityisteiden kunnossapito tulevaisuudessa.”
Teiden ylläpidon taakkaa voidaan helpottaa hyödyntämällä koulutettuja tieisännöitsijöitä, jotka voivat hoitaa hallinnollisia tehtäviä, valmistella kokouksia, huolehtia asiakirjoista ja tukea kunnossapidon suunnittelussa.
Toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi tiekunnan tehtävien hoidon ei tarvitse olla yhden tai kahden aktiivin harteilla.
”Koulutettu tieisännöitsijä voi tuoda tiekunnalle osaamista, jatkuvuutta ja käytännön apua erityisesti silloin, kun uusia vastuunkantajia on vaikea löytää”, hän toteaa.
Pirkanmaalla tiekuntien toimintaa tukee myös Yksityistieverkko huoltovarmuuden varmistajana Pirkanmaalla -hanke.
”Tavoitteena on auttaa tiekuntia käynnistämään toimintaa uudelleen, vahvistaa hallintoa sekä turvata yksityisteiden pitkäjänteinen kunnossapito”, Lähteenmäki kertoo.
Hän muistuttaa toimivan tiekunnan olevan koko tieyhteisön etu.
”Hyvässä kunnossa olevat yksityistiet ovat välttämättömiä niin asukkaille kuin metsätalouden kuljetuksillekin. Kun tehtäviä ja vastuuta jaetaan, voidaan turvata myös yksityisteiden kunnossapito tulevaisuudessa.”
Joko sinulle tulee MT:n metsäuutiskirje? Saat ajankohtaisia juttuvinkkejä sähköpostiisi kerran viikossa tilaamalla maksuttoman metsäuutiskirjeen.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat