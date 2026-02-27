Näin Metsähallituksen luontojohtajaksi uudelleen valittu Henrik Jansson linjaa pyristelyä säästöjen kourissa Metsähallituksen luontopalveluilla on laaja vastuu valtion maiden hyödyntämisestä.

”Haluamme antaa ihmisille elinikäisen kipinän lähteä luontoon. Luontotyö on tulevaisuustyötä”, Henrik Jansson visioi. Kuva: Tara Jaakkola/Rabbit Visuals

Valtioneuvosto on nimittänyt Metsähallituksen luontopalvelujohtajan Henrik Janssonin jatkamaan virassaan vuoteen 2031 asti. Nyt maaliskuun alussa alkava virkakausi on Janssonille toinen.

Metsähallituksen Luontopalvelut hoitaa ja kehittää valtion luonnonsuojelualueita, turvaa luonnon monimuotoisuutta ja tuottaa maksuttomia retkeilypalveluja koko maassa.

Luontopalveluiden budjetti on entistä tiukempi. Janssonin mukaan tavoitteena on puristaa entistä enemmän luonnon hyväksi jokaista käytettyä euroa kohden.

”Tarvitsemme riittävää julkista rahoitusta ja lisäksi laajempaa yhteistyötä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa”, Jansson vetoaa tiedotteessa.

”Haluamme säilyttää kattavan, laadukkaan ja turvallisen retkeilyverkoston koko maassa myös muuttuvassa taloustilanteessa. Luonnossa liikkuminen tukee tutkitusti terveyttä ja hyvinvointia, ja sen myönteiset vaikutukset näkyvät myös yhteiskunnallisina hyötyinä.”

Retkeilijät suunnittelevat Janssonin mukaan matkansa entistä useammin mobiilisti. Yhtenä kehityskohteena Metsähallituksella onkin parantaa Luontoon.fi-palvelua, jossa on tietoa kohteista, reiteistä ja palveluista.