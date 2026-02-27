Siirry pääsisältöön
Aurinkovoima voi monipuolistaa turvemaiden lajistoa
Aurinkopaneelien alle parhaita olisivat loppuun nostetut ja ohuet turvemaat. Päästöjä voi pienentää myös vettämällä, mutta siitä voi koitua ongelmia.
Metsä
|
Energia
27.2.2026
14:45
Eija Mansikkamäki
Artikkelin aiheet
aurinkovoima
turvemaat
monimuotoisuus
ympäristövaikutukset
REPower-CEST-hanke
