Pääministeri Marin vakuutti, että hallituksella on yhtenäinen kanta ennallistamisasetukseen – "Eduskunta voi sitä tiukentaa" Pääministeri Sanna Marin (sd.) vakuutti torstaina eduskunnan kyselytunnilla, että hallituksella on yhtenäinen kanta luontokadon pysäyttämiseen tähtäävään EU-asetukseen.

”Hallituksella on kanta, se on eduskuntaan toimitettu. Se kanta on tiukka, ja eduskunnan on entisestään sitä mahdollisuus tiukentaa”, Sanna Marin sanoi.

Marin totesi jälleen hallituksen haluavan varmistaa, etteivät asetuksen aiheuttamat kustannukset nouse Suomelle liian suuriksi. Komissio on arvioinut, että suorat kustannukset olisivat 930 miljoonaa euroa vuodessa. Myös esimerkiksi metsien käyttöön liittyy Marinin mukaan kysymyksiä, joita ei voida esityksen mukaisina hyväksyä. Hän korosti, että Suomi pyrkii edelleen vaikuttamaan asetuksen sisältöön.

”Mikäli lopulta on niin, että tämä ei ole riittävän hyvä, sitten meillä on aina mahdollisuus tehdä se harkinta ja arvio, äänestämmekö me tätä kokonaisuutta vastaan”, Marin sanoi.

Hallituksen kannan yhtenäisyyttä kysyi kyselytunnilla useampi opposition edustaja. Esimerkiksi kansanedustaja Peter Östman (kd.) kysyi asiasta maa- ja metsätalousministeri Antti Kurviselta (kesk.).

”Onko valtioneuvostolla kaksi kantaa? Kun minä olen lukenut valtioneuvoston kannan, ja se poikkeaa teidän tulkinnastanne”, hän kysyi.

Ministeri Kurvinen totesi omissa puheenvuoroissaan muun muassa pitävänsä täysin kohtuuttomana sitä, että "ennennäkemättömällä tavalla" luonnontilaa parantanut Suomi asetetaan samalle viivalle vähemmän tehneiden jäsenvaltioiden kanssa. Hän luonnehti asetusluonnosta "ongelmakimpuksi", josta yksi suuri ongelma on valtavan suurilta vaikuttavat kustannukset.

Kurvinen korosti myös sitä, ettei EU:lla ole toimivaltaa metsäpolitiikkaan ja metsätalouden sääntelyyn.

”Suomen ei pidä hyväksyä sellaista ennallistamisasetusta, joka rampauttaisi meidän metsäteollisuutemme”, hän sanoi.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo (vihr.) puolestaan korosti, että ainoastaan 20 prosenttia komission alustavasti arvioimista kustannuksista koskisi ylipäätään metsiä. Esityksestä puolet kohdistuisi sisävesien tilaan, millä olisi vaikutusta esimerkiksi Itämeren hyvinvointiin.

”Se ei tarkoita sitä, että metsät jollakin tavalla museoitaisiin. Vaan että luonnontilaa parannetaan siitä, mikä se tällä hetkellä on”, Ohisalo sanoi.

Ennallistamisasetus on jakanut hallituspuolueita myös eduskunnan valiokunnissa, joissa se on ollut käsittelyssä. Torstaina asiasta valmistui ympäristövaliokunnan lausunto, johon vasemmistoliiton ja vihreiden edustajat jättivät eriävän mielipiteensä.

Siinä todetaan, että valiokunnan enemmistön kanta menee kriittisyydessään valtioneuvoston kantaa pidemmälle, eivätkä he voi siksi siihen niiltä osin yhtyä. Muiden hallituspuolueiden edustajat yhtyivät valiokunnan kantaan.

Jo aiemmin vihreiden ja vasemmistoliiton edustajat jättivät eriävän mielipiteensä talousvaliokunnan asiaa koskeneeseen lausuntoon.

Asiasta odotetaan lausuntoja vielä perustuslakivaliokunnalta, valtiovarainvaliokunnalta sekä maa- ja metsätalousvaliokunnalta, minkä jälkeen suuri valiokunta muodostaa asiasta lopullisen kannan. Sen arvioidaan valmistuvan marraskuun lopussa.

EU-jäsenmaiden kesken neuvottelut asetusehdotukseen toivottavista muutoksista ovat vasta käynnistymässä.