Tuusulanjärvestä poistettiin hoitokalastuksella 25 000 kiloa särkeä, lahnaa ja pasuria Lokakuun aikana tehdyissä nuottauksissa kerättiin keskimäärin lähes 700 kiloa kalaa yhdellä nuotanvedolla.

Jaa Kuuntele

Hoitokalastuksella saadaan vähennettyä särkikalojen määrää kunnostettavassa vesistössä. Kuvituskuva. Kuva: Jaana Kankaanpää

Metsä | Luonto Eija Vallinheimo

Tuusulanjärveä kunnostettiin tänäkin vuonna hoitokalastuksilla. Saalista jaettiin rannassa halukkaille, ja kysyntä olikin suurta. Saalista sai hakea kalastajilta ilmaiseksi, ja kysyntä oli suurta. Saaliista vain 5 000 kiloa jouduttiin viemään kompostoitavaksi.

Nuottauksia tehtiin ajanjaksolla 8.–27. lokakuuta kahden kalastajan voimin. Suurin kertasaalis oli peräti 1 630 kiloa. Kaikkiaan kalaa nousi järvestä 25 000 kiloa, mikä on selvästi vähemmän kuin vuosina 2008–2024 hoitokalastuksissa saadun saaliin keskiarvo.

Nuottaussaalis koostui lähes pelkästään särkikaloista. Lahnojen ja pasurien yhteisosuus kokonaissaaliista oli 60 prosenttia ja särjen 30 prosenttia. Lisäksi nuottaan tarttui salakkaa, ahventa ja sorvaa.

Saaliin joukossa oli myös petokaloja, kuten kuhia, ahvenia ja haukia. Nuotasta löytyi jopa muutamia ankeriaita. Kalastajat palauttivat lähes 7 000 petokalaa takaisin järveen, jotta ne pitävät omalta osaltaan särkikalojen määriä aisoissa.

Ulapan kalaston lajikoostumusta seurattiin kahdella satunnaistetulla koevedolla. Niiden perusteella järven kuorekanta vaikuttaa pienentyneen. Kuoretta ei saatu myöskään sivusaaliina. Tuusulanjärven kuhakannan on tutkimuksissa havaittu vaihtelevan voimakkaasti, ja tämän vuoden kuhanpoikasia oli runsaasti mutta viime kesän poikasia vähän.

Tuusulan kunta kertoo tiedotteessa, että Tuusulanjärveä on kunnostettu hoitokalastamalla jo vuodesta 1997 lähtien. Järven kalasto on särkikalavaltainen, ja erityisesti lahnojen aiheuttama ravinteiden kierrätys voi olla hyvin suurta. Tehokkaalla särkikalojen kalastamisella saadaan vähennettyä kalojen kierrättämän fosforin määrää sekä poistettua kalabiomassaan sitoutunutta fosforia. Kalastuksella voidaan vähentää järveen jo kertyneitä ravinteita, mutta se ei korvaa järveen tulevan rehevöittävän ravinnekuorman vähentämistarvetta.