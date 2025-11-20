Kesä 2024 oli Lapissa lämpimämpi kuin koskaan viimeisen 2 000 vuoden aikana Lähelle vuoden 2024 kesän keskilämpötilaa on päästy viimeksi vuonna 1937 ja sitä ennen vuonna 34, lähes 2 000 vuotta sitten.

Lämpötilat arvioitiin männyn vuosilustoista. Kuva: Jarno Mela

Metsä | Ilmastonmuutos Anniina Jokinen

Kesä 2024 oli Lapissa lämpimämpi kuin yksikään kesä viimeisen 2 000 vuoden aikana, tiedottaa Ilmatieteen laitos.

Sodankylän Tähtelän sääasemalla kesä–elokuun keskilämpötila oli 15,9 astetta. Edellinen lämpöennätys on vuodelta 1937, jolloin kesän keskilämpötila oli 15,5 astetta.

Tutkimuksessa kesien lämpötiloja tarkasteltiin kahdessa aikasarjassa vuosien 850–2019 ja vuosien 8 ennen ajanlaskun alkua ja vuoden 2010 välillä.

1 170 vuotta kattavassa aikasarjassa ainoastaan vuosi 1937 osuu lähelle toissa kesän keskilämpötilaa. Pidemmässä aikasarjassa on yksi kesä, jossa tutkijoiden arvion mukaan keskilämpötila kohosi 15,1 asteeseen. Se oli vuonna 34 eli lähes 2 000 vuotta sitten.

Arvio ei ole täysin tarkka, vaan vuoden 34 kesän keskilämpötila oli jotain 14,3–16,1 asteen väliltä.

Lämpötiloja arvioitiin männyn vuosilustoista. Vuosiluston leveys ja monet puuaineksen tiheysominaisuudet korreloivat kesän keskilämpötilan kanssa.