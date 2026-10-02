Metsänomistajien valvonta kiristyy – lakiesitys etenee eduskuntaanMetsälain muutokset tulisivat voimaan 1.5.2027.
Hallitus vie eduskuntaan esityksen metsälain muutoksesta, joka palauttaisi lakiin maanomistajan velvoitteen ilmoittaa metsän uudistamisesta Metsäkeskukselle.
Uudistamisilmoitus olisi tehtävä jatkossa myös eri-ikäisrakenteisena kasvatettavan metsän kasvatushakkuun jälkeen. Metsänomistajan olisi huolehdittava siitä, että taimien syntymiselle on alueella edellytykset.
Ilmoitusvelvoitetta perustellaan sillä, että se edistäisi metsien laadukasta ja nopeaa uudistamista, uudistamisen seurantaa sekä helpottaisi valvontaa.
Toinen muutosesitys koskee kasvatushakkuissa jätettävää riittävää vähimmäispuustoa.
Hallituksen esityksen mukaan jäävää puustoa arvioitaisiin jatkossa keskipituuden eikä valtapituuden perusteella. Muutoksen tarkoituksena on tehostaa kasvatushakkuiden valvontaa kaukokartoituksen avulla.
Lisäksi esitykseen sisältyy muutoksia oikaisuvaatimusmenettelyyn sekä henkilö- ja y-tunnusten ilmoittamiseen Metsäkeskukselle. Muutosten tarkoitus on tehostaa Metsäkeskuksen toimintaa.
Muutosesityksessä on myös kohta, joka rajaisi metsälain soveltamista alueilla, joita tarvitaan puolustusvalmiuden turvaamiseen.
Lakimuutosten on määrä astua voimaan 1.5.2027. Uudistamisilmoitus olisi tehtävä sen jälkeen päättyneistä hakkuualueista.
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