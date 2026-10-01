Tuoreessa tutkimuksessa on selvitetty, voitiinko vankeudessa pidetyssä hirviryhmässä havaita yksilöllisiä käyttäytymispiirteitä. Tutkimuksen tuloksena päädyttiin siihen, että hirvet eroavat toisistaan ​​siinä, kuinka hallitsevia ja sosiaalisia ne ovat ja miten ne reagoivat ihmisiin.

Metsän kuningas on kiehtonut ihmisiä tuhansia vuosia, mutta hirven persoonallisuus on saanut silti vain vähän huomiota tieteellisessä tutkimuksessa. SLU:n eli Ruotsin maatalousyliopisto tekemä tutkimus onkin vasta ensimmäinen askel hirvien persoonallisuuksien tutkimisessa.

SLU:n tutkijat viettivät Uumajassa sijaitsevan Älgens husin hirvipuistossa kymmenen kesäviikkoa tutkien eroja eri yksilöiden käyttäytymisessä.

”Perinteisesti odotamme kaikkien villieläinten käyttäytyvän samalla tavalla. Mutta aivan kuten ihmisillä, myös hirvillä on erilaisia ​​persoonallisuuksia, jotka vaikuttavat yksilöiden käyttäytymiseen”, SLU:n tutkija Bruno Esattore sanoo tiedotteessa.

”Kohtaamiset ihmisten kanssa tapahtuivat pääasiassa ruokinnan aikana, jolloin ruoan saaminen edellytti hirven lähestyvän ihmisiä ja joko sietävän tai työntävän sivuun lajitovereitaan. Havaitsimme, että hallitsevat yksilöt veivät yleensä eniten tilaa ruokinnan aikana ja ne pystyivät työntämään sivuun alistuvaisempia hirviä. Ne myös näyttivät tuntevan olonsa mukavammaksi ihmisten seurassa”, Esattore kertoo.

Itsevarmuus ihmisiä kohtaan ja yhteenkuuluvuus ryhmätovereiden näyttivät olevan saman käyttäytymisakselin vastakkaisia päitä.

”Tämä on alustava tutkimus, mutta se osoittaa, että vankeudessa elävillä hirvien persoonallisuuspiirteitä on mahdollista arvioida. Se on tärkeä askel kohti parempaa hirvien ymmärrystä”, Esattore sanoo. Pienen otoskoon, vakaan ympäristön ja rajallisen havainnointiajan vuoksi tutkimuksessa ei erojen voida sanoa varmuudella johtuvan hirvien persoonallisuuspiirteistä.

Tutkijat aikoa seuraavaksi tarttua haasteeseen ja tutkia ensimmäistä kertaa villinä elävien hirvien persoonallisuutta. Siinä aiotaan hyödyntää esimerkiksi hirvien GPS-tietoja.

”Persoonallisuus vaikuttaa villieläimen elämän eri osiin. Se voi ratkaista, miksi joku yksilö mieluummin asuu tietyllä alueella tai liikkuu enemmän kuin muut. Haluamme selvittää, onko hirvillä toistuvia käyttäytymismalleja tai -tapoja, jotka voidaan liittää persoonallisuuteen.”

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