Metsähallitus ei pidä Viiankiaavan korvaussuunnitelmaa riittävänä”Ennallistamisen jälkeenkin heikommiksi jäävät alueet eivät korvaa Viiankiaavan luontotyyppien heikentymistä.”
Sakatin kaivoshankkeen korvaussuunnitelma riitä ei paikkaamaan Viiankiaavan suojelualueelle aiheutuvia heikennyksiä, toteaa Metsähallitus.
Kyse on ympäristöministeriön pyytämästä arvioista suunnitelmalle, jolla Sakatin kaivoshankkeen haitat Viiankiaavan Natura-alueeseen kompensoitaisiin. Metsähallituksen Luontopalveluiden mukaan hankkeelle suunnitellut korvaavat toimet eivät ole riittäviä turvaamaan Natura-verkoston suojeluarvoja.
Metsähallituksen mukaan myönteistä on, että korvaavat alueet sijaitsevat aivan Viiankiaavan läheisyydessä. Metsähallitus kiittää myös suunnitelmaan liittyviä laajoja maastoinventointeja.
Suunnitelma ei kuitenkaan riitä turvaamaan Natura-alueen suojeluperusteiden säilymistä alkuperäisellä tasolla.
Lausunnon mukaan suojelualueen erinomaisessa tilassa olevia luontotyyppejä ei voida korvata alueilla, joiden tila jää ennallistamisen jälkeenkin heikommaksi.
Metsähallitus korostaa, että Natura-korvausten pitäisi säilyttää luonnonarvot sekä määrällisesti että laadullisesti samalla tasolla kuin ennen hankkeen aiheuttamia heikennyksiä.
Toinen keskeinen huomio liittyy suunnitelman keskeneräisyyteen. Metsähallituksen mukaan ennallistamistoimien toteuttamiseen liittyy epävarmuuksia. Ongelmia liittyy esimerkiksi alueiden käyttöoikeuksiin sekä ojiin, joita ei ole vielä tarkistettu maastossa.
Metsähallituksen mukaan korvaaviksi toimiksi voidaan hyväksyä vain sellaiset toimenpiteet, joiden toteuttaminen on varmasti mahdollista.
Sakatin kaivoshanke on yksi viime vuosien kiistellyimmistä kaivoshankkeista Suomessa. Keskustelua on käyty erityisesti hankkeen vaikutuksista Viiankiaavan arvokkaaseen suoalueeseen ja sen luontotyyppeihin.
Viiankiaavan Natura-alue kuuluu Euroopan unionin suojeluverkostoon, jonka tavoitteena on turvata luonnon monimuotoisuutta jäsenmaissa.
Pöydän toisella puolella painavat kaivoksen taloudelliset hyödyt, joiksi on arvioitu yli 3 miljardia euroa.Artikkelin aiheet
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