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Suomen metsissä piilee arvokkaita tryffeleitä enemmän kuin moni uskoo – etsintä vaatii tarkkanenäisen kumppanin
Tryffeleiden etsintään hurahtaneet oululaiset Satu ja Jarkko Kaleva vertaavat harrastustaan tutkimusmatkailuun. Mahdollisuus löytää uusi esiintymiä ja lajeja kiinnostaa.
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Metsä
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Harrastukset
4.10.2026
06:00
Henna Lääveri
Artikkelin aiheet
tryffeli
sieni
tryffelikoira
Oulun yliopisto
metsä
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