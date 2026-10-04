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Tryffeliharrastuksessa Jarkko ja Satu Kalevaa viehättää erityisesti etsiminen ja metsästyksen tuntu sekä yhteistyö koiran kanssa.

Suomen metsissä piilee arvokkaita tryffeleitä enemmän kuin moni uskoo – etsintä vaatii tarkkanenäisen kumppanin

Tryffeleiden etsintään hurahtaneet oululaiset Satu ja Jarkko Kaleva vertaavat harrastustaan tutkimusmatkailuun. Mahdollisuus löytää uusi esiintymiä ja lajeja kiinnostaa.
Tilaajalle
Metsä|Harrastukset
4.10.202606:00
Henna Lääveri
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