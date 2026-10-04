Kokeilimme neljää miesten turva-asua metsätöihin vuoden ajan – halvin setti maksoi pari sataa, kallein yli 800 euroa

Kokeilimme neljä eritasoista metsurin turva-asua miehille. Asujen hintaerot olivat hämmästyttävän suuria. Kallein Husqvarna Technical Extreme maksaa 878 euroa ja halvin SIP Basepro Protection-takilla 238 euroa. Eroa on peräti 640 euroa.

Mistä se syntyy?

Kalliimmissa muun muassa joustavuus, ilmastointi, kulutuskestävyys, repeämisen herkkyys, veden pitävyys ja veden hylkiminen ovat parempaa tasoa. Se johtuu muun maussa laadukkaammista materiaaleista ja pidemmälle suunnitelluista sekä runsaammista yksityiskohdista.

Kokeilussa metsäpalveluyrittäjä Jorma Halonen Salosta piti työssään lähes vuoden Huskun ja Stihlin ammattikäyttöön tarkoitettuja, melko hintavia asuja. Molemmilla valmistajilla on myös selvästi edullisimpia vaihtoehtoja.

Omana roolinani oli edustaa metsänomistajan näkökulmaa. Kokeilin edullisemmat SIP-asut tavallisissa sahatöissä polttopuiden teossa mökillä ja metsässä. Lisäksi kokeilin pienimuotoisesti, vertailun vuoksi, Huskun ja Stihlin ammattiasut.

Kaikissa kokeilun housuissa on etupuolella 1-luokan (20 m/s) viiltosuojaus, joka ulottuu nilkoista vyötärölle. Takissa sitä ei ole.

Ominaisuudet: Miellyttävä ja toimiva asu ammattikäytössä, oli testaajan yleisarvio tästä Huskun parhaasta turva-asusta. Takissa ja housuissa on runsaasti joustoa joka suuntaan. Vyötäröllä on molemmin puolin tarrakiristys vyötärön tarkempaan säätöön.

Asu on Slim fit -mallia. Muotoillut kyynärpäät parantavat istuvuutta. Pulmaa aiheutti takin helman kiristysnauha, joka löystyi itsestään ja jätti helman ulkonevaksi. Varustevyön alla se pysyy tiiviinä. Runsaasti taskuja.

Polvissa ja säärien etuosassa kangas on vedenpitävää, muualla etupäässä vettä hylkivää. Takin ja housujen ilmastointia voi säätää vetoketjuilla. Kankaissa laajalti hengittävyyttä. Rakenteissa on toiminnallisia yksityiskohtia.

Housut ovat miellyttävän joustavat ja mukautuvat hyvin vartaloon. Housujen vyötäröllä on molemmin puolin tarranauhakiristys, jota säätäen housut sopivat valmistajan mukaan miehille ja naisille. Testaajan mielestä vyötärö saisi olla napakampi. Olkaimet tuntuivat hänestä välttämättömiltä, ne pitää ostaa erikseen.

SIP W-Air -takki ja Ninja-housut

Takki: 199 euroa

Housut: 199 euroa

Yhteensä: 398 euroa

Ominaisuudet: Ammattikäyttöönkin kelpaava asu, joka ei kuitenkaan yllä materiaaleiltaan ja yksityiskohdiltaan samaan tasoon kuin kokeilun Huskun ja Stihlin asut. Housut ovat takkia laadukkaammat runsaan jouston ja yksityiskohtien ansiosta. Vetoketjuja on myös tuuletukseen, säärissä ja polvissa on lujaa kangaspintaa. Housujen ja myös takin mitoitus tuntui kokonumeroon nähden melkoisen väljältä.

Kevyessä takissa jousto on vähäistä. Se suojaa lantiota melko pitkälle alas myös edestä. Koska liepeessä ei ole kiristystä, pituus voi aiheuttaa takertelua. Kainaloissa tuuletukseen pelkät pienet reiät ja selässä liepeen alla halkio. Takin alataskut jäävät varustevyön alle. Tilava puhelintasku rinnalla on siksi erityisen tarpeellinen.

Suositus: Asusta löytyy kaikki tarvittava metsätyöhön ilman hienouksia. Käyttäjälle, joka arvostaa perinteistä pitkähköä ja väljää takkimallia, ei modernimpaa lyhyttä ja tiivistä.