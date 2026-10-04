Kokeilimme neljää miesten turva-asua metsätöihin vuoden ajan – halvin setti maksoi pari sataa, kallein yli 800 euroa
- Neljä miesten metsurin turva-asua testattiin lähes vuoden ajan. Kallein oli Husqvarna Technical Extreme 878 euroa ja halvin SIP Protection Innovation/Basepro 238 euroa.
- Kalliimmissa asuissa joustavuus, ilmastointi, kulutuskestävyys sekä vedenpitävyys ja vettä hylkivät materiaalit olivat paremmalla tasolla.
- Metsäpalveluyrittäjä Jorma Halonen testasi Husqvarnan ja Stihlin ammattiasuja työssään Salossa.
- Kaikissa testin housuissa oli etupuolella 1-luokan (20 m/s) viiltosuojaus nilkoista vyötärölle.
Kokeilimme neljä eritasoista metsurin turva-asua miehille. Asujen hintaerot olivat hämmästyttävän suuria. Kallein Husqvarna Technical Extreme maksaa 878 euroa ja halvin SIP Basepro Protection-takilla 238 euroa. Eroa on peräti 640 euroa.
Mistä se syntyy?
Kalliimmissa muun muassa joustavuus, ilmastointi, kulutuskestävyys, repeämisen herkkyys, veden pitävyys ja veden hylkiminen ovat parempaa tasoa. Se johtuu muun maussa laadukkaammista materiaaleista ja pidemmälle suunnitelluista sekä runsaammista yksityiskohdista.
Kokeilussa metsäpalveluyrittäjä Jorma Halonen Salosta piti työssään lähes vuoden Huskun ja Stihlin ammattikäyttöön tarkoitettuja, melko hintavia asuja. Molemmilla valmistajilla on myös selvästi edullisimpia vaihtoehtoja.
Omana roolinani oli edustaa metsänomistajan näkökulmaa. Kokeilin edullisemmat SIP-asut tavallisissa sahatöissä polttopuiden teossa mökillä ja metsässä. Lisäksi kokeilin pienimuotoisesti, vertailun vuoksi, Huskun ja Stihlin ammattiasut.
Kaikissa kokeilun housuissa on etupuolella 1-luokan (20 m/s) viiltosuojaus, joka ulottuu nilkoista vyötärölle. Takissa sitä ei ole.
Husqvarna Technical Extreme
Takki: 409 euroa
Housut: 469 euroa
Yhteensä: 878 euroa
Ominaisuudet: Miellyttävä ja toimiva asu ammattikäytössä, oli testaajan yleisarvio tästä Huskun parhaasta turva-asusta. Takissa ja housuissa on runsaasti joustoa joka suuntaan. Vyötäröllä on molemmin puolin tarrakiristys vyötärön tarkempaan säätöön.
Polviin on lisätty viiltosuojausta ja kosteutta hylkivä välikerros. Valmiiksi taivutetut polvet ovat edestä tönkön muhkeat, mutta eivät testaajan mukaan silti kankeat. Pientä totuttelua muhkeus vaati. Asu on osin vedenpitävä, osin vettä hylkivä.
Ilmastointia voi säätää monilla vetoketjuilla kainaloissa ja takareisissä. Myös kankaissa on hengittävyyttä. Valmiiksi taivutetut hihat parantavat istuvuutta. Rakenteissa on toiminnallisia yksityiskohtia. Housujen mukana tulee olkaimet. Runsaasti taskuja.
Suositus: Monipuolisesti joustava, ilmava asu vaativaan ammattikäyttöön ympäri vuoden. Hyvä istuvuus. Extremestä ei ole erikseen naisten mallia omalla leikkauksella, mutta valmistajan mukaan se käy myös naisille.
Stihl Advance Shelltec-takki ja Flextec-housut
Takki: 280 euroa
Housut: 385 euroa
Yhteensä: 665 euroa
Ominaisuudet: Stihlin uudessa asumallissa on vuori, joka on osin fleeceä. Sen lämpimyys yllätti testaajan. Jämäkkä takki tuntui sopivimmalta kylmempään vuodenaikaan. Muulloin se oli turhan lämmin kovassa työssä ja fleece keräsi hienhajua.
Housut ovat miellyttävän joustavat ja mukautuvat hyvin vartaloon. Housujen vyötäröllä on molemmin puolin tarranauhakiristys, jota säätäen housut sopivat valmistajan mukaan miehille ja naisille. Testaajan mielestä vyötärö saisi olla napakampi. Olkaimet tuntuivat hänestä välttämättömiltä, ne pitää ostaa erikseen.
Polvissa ja säärien etuosassa kangas on vedenpitävää, muualla etupäässä vettä hylkivää. Takin ja housujen ilmastointia voi säätää vetoketjuilla. Kankaissa laajalti hengittävyyttä. Rakenteissa on toiminnallisia yksityiskohtia.
Asu on Slim fit -mallia. Muotoillut kyynärpäät parantavat istuvuutta. Pulmaa aiheutti takin helman kiristysnauha, joka löystyi itsestään ja jätti helman ulkonevaksi. Varustevyön alla se pysyy tiiviinä. Runsaasti taskuja.
Suositus: Lämmin asu vaativaan ammattikäyttöön kylmille ja viileille säille. Sekä miehille että naisille. Housujen vyötärön istuvuus on syytä varmistaa kokeillen.
SIP W-Air -takki ja Ninja-housut
Takki: 199 euroa
Housut: 199 euroa
Yhteensä: 398 euroa
Ominaisuudet: Ammattikäyttöönkin kelpaava asu, joka ei kuitenkaan yllä materiaaleiltaan ja yksityiskohdiltaan samaan tasoon kuin kokeilun Huskun ja Stihlin asut. Housut ovat takkia laadukkaammat runsaan jouston ja yksityiskohtien ansiosta. Vetoketjuja on myös tuuletukseen, säärissä ja polvissa on lujaa kangaspintaa. Housujen ja myös takin mitoitus tuntui kokonumeroon nähden melkoisen väljältä.
Kevyessä takissa jousto on vähäistä. Se suojaa lantiota melko pitkälle alas myös edestä. Koska liepeessä ei ole kiristystä, pituus voi aiheuttaa takertelua. Kainaloissa tuuletukseen pelkät pienet reiät ja selässä liepeen alla halkio. Takin alataskut jäävät varustevyön alle. Tilava puhelintasku rinnalla on siksi erityisen tarpeellinen.
Suositus: Asusta löytyy kaikki tarvittava metsätyöhön ilman hienouksia. Käyttäjälle, joka arvostaa perinteistä pitkähköä ja väljää takkimallia, ei modernimpaa lyhyttä ja tiivistä.
SIP Protection Innovation -takki ja Basepro-housut
Takki: 149 euroa
Housut: 89 euroa
Yhteensä: 238 euroa
Ominaisuudet: Asusta huomasi nopeasti, että se on tasoltaan harrastajaluokkaa. Selvä puute turvallisuudessa on se, että puhelin ei mahdu pikkuruiseen olkataskuun. Sitä voi pitää vain takin matalalla olevissa alataskuissa, jolloin puhelin voi metsätöissä ottaa osumaa. Huomiovärinä tumma punainen ei erotu metsässä yhtä hyvin kuin neonvärit. Pihatöissä väri voi tuntua sopivan rauhalliselta.
Takki on hyvin kevyt ja pitkähköä mallia. Joustoa on takissa hitusen, housuissa ei ollenkaan. Takin ilmastointi on samanlainen kuin W-Air-takissa. Housujen istuvuus on yllättävän hyvä, mutta nimensä mukaisesti ne ovat äärimmilleen karsittua perustasoa. Kattava viiltosuojaus niistä tietysti löytyy.
Suositus: Yksinkertainen ja edullinen perusasu sahatöihin pihapiirissä ja mökillä. Metsässä puhelintaskun ja selvästi näkyvän huomiovärin puuttuminen alentavat turvallisuuden tasoa.
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