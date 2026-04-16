Luonnonmarjoista saatu tulo kolminkertaistui viime vuonna – näin paljon marjoista maksettiin Tuloa kasvattivat etenkin ulkomaalaisten marjanpoimijoiden määrän kasvu ja Etelä- ja Keski-Suomen hyvä marja- ja sienisato.

Ulkomaalaisten marjanpoimijoiden määrä kasvatti marjoista saatua tuloa. Kuva: Pekka Fali

Luonnonmarjojen ja -sienien kokonaistulo oli viime vuonna vajaa 36 miljoonaa euroa, tiedottaa Ruokavirasto. Summa on yli kolme kertaa suurempi kuin vuonna 2024.

Tuloa kasvattivat etenkin ulkomaalaisten marjanpoimijoiden määrän kasvu ja Etelä- ja Keski-Suomen hyvä marja- ja sienisato.

Pohjoisessa ja idässä helteet veivät puolukan sadon, mutta Etelä- ja Länsi-Suomessa sekä Pohjanmaalla sato oli paikoin hyvä. Puolukkaa kerättiin myyntiin 9,5 miljoonaa kiloa, mikä oli 5,6 miljoonaa kiloa edellisvuotta enemmän.

Myös mustikka kärsi kuivuudesta Pohjois-Suomessa, mutta idässä mustikan myyntimäärä oli selvästi vuotta 2024 suurempi. Kaikkiaan mustikkaa kerättiin myyntiin 6,8 miljoonaa kiloa, mikä oli 5,7 miljoonaa kiloa edellisvuotta enemmän.

Lakkasato sen sijaan oli erittäin huono, ja myyntiin tuli vain kuusi tonnia lakkaa.

Kaikkien marjojen kilohinta nousi vuoteen 2024 verrattuna. Esimerkiksi mustikasta maksettiin 2,39 euroa kilolta ja puolukasta 1,90 euroa kilolta.

Luonnonsienistä herkkutatin myyntimäärä kasvoi edellisvuodesta. Herkkutattia tuli myyntiin vajaa 280 tonnia, mikä on lähes kymmenen kertaa enemmän kuin vuonna 2024. Luonnonsienistä kertyi tuloa yhteensä 890 000 euroa.

Ulkomaalaiset poimijat keräsivät 75 prosenttia myyntiin tulleista luonnonmarjoista, mutta vain yhden prosentin sienistä. Vuonna 2024 ulkomaalaiset marjanpoimijat poimivat 36 prosenttia myyntiin tulleista luonnonmarjoista ja 18 prosenttia sienistä.