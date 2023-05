Nuoruuden rakkaus hirteen syttyi eläkkeellä uudelleen – maltti valttia on pyöröhirren kanssa Outokumpulainen eläkkeellä oleva maanviljelijä Keijo Jolkkonen hakeutui koulutukseen, hankki pyöröhirsisorvin ja aloitti hirsityöt.

Jaa artikkeli

Keijo Jolkkonen työnsä äärellä. Pilarin sorvauksessa alapäähän jätetään koristekaulus. Kuva: Ilpo Paananen

MT Metsä | Metsänhoito 07:00 Ilpo Paananen

Maanviljelijä Keijo Jolkkonen siirsi sukupolvenvaihdoksessa maitotilan hoidon pojalleen seitsemän vuotta sitten. Jo nuorena syttynyt kiinnostus hirsirakentamiseen sai hänet hakeutumaan uudistuneen perinteisen hirren veiston koulutukseen.

Tiivis puolen vuoden koulutus Pohjois-Savon Toivalan metsäoppilaitoksella innosti hänet hankkimaan pyöröhirsisorvin. Koulutukseen sisältyi myös pelkkahirren veisto.

”Hirsi on kestävä ja kaunis materiaali ja hirsirakentaminen on sitä parasta hiilensidontaa.”

Hirsirakentamisen kunnioituksesta Jolkkonen halusi säilyttää maatilan 1800-luvulla rakennetun vanhan päärakennuksen, joka siirrettiin kokonaisena uuden talon tieltä ja jäi pihapiiriin.

”Ennen osattiin rakentaa terveitä asumuksia, ei ollut hometaloja”, hän vertaa.

Jolkkosen hankkimalla pyöröhirsisorvilla syntyy erimittaisia ja vahvuisia pyöröhirsiä seitsemän metrin pituuteen asti. Valmiin hirren suurin paksuusmitta on 30 senttiä. Sorvattava puu voi olla tuore tai kuiva.

Pyöröhirrensorvauksessa poistetaan ensin kuoriosa. Kuva: Ilpo Paananen

”Viime kesänä valmistui koirankoppeja, venevaja sekä grillikatos. Nyt minulla on kolme kesämökin kuistin korjausta tilauksessa”, Jolkkonen luettelee.

Sorvattavat puut tulevat tapauskohteisesti asiakkailta tai sorvaajalta. Korjauskohteen katselmuksessa huomioidaan asiakkaan toiveet ja arvioidaan tarvittava puumäärä. Yleensä käytetään samaa puulajia, jota rakennuksessa on käytetty aiemmin.

”Perinteisesti hirsipuut kaadetaan tammi-helmikuussa, jolloin puussa ovat tallella kaikki luonnon omat kemikaalit. Silloin hirsistä ja tukipylväistä tulee kestäviä. Mänty on yleisin puulaji.”

Työn alla olevaan kuistin korjauksen tukipylväisiin asiakas halusi koristeellisen ja karkeaksi jäävän pinnan. Ensimmäisen tukipylvään sorvaaminen kesti 45 minuuttia.

”Tämä vaatii vielä harjoittelua, sillä sutta ei kannata tehdä. Jos puuta yrittää poistaa likaa kerralla, etenkin tuoreeseen puuhun tulee helposti repeämiä.”

Hirsiä ei myöskään sorvata kerralla valmiiseen muotoon vaan eri vaiheissa. Sorvin kelkkaa kuljetetaan taajuusohjelman avulla. Ensimmäisessä vaiheessa poistetaan kuori ja seuraavassa vaiheessa tehdään karkea sorvaus. Lopuksi pinta ajetaan sileäksi ja hirteen sorvataan ura ja liitoskolo eri vaiheittain. Toppareiden ja korkeussapluunoiden avulla sorvattavista hirsistä saadaan identtisiä.

Toistaiseksi hirsien sorvaus tapahtuu kotipihassa taivasalla ja toiveena on, että maitotilan pitoa jatkavan pojan avuntarve jäisi vähemmälle ja mahdollistaisi hirsitöihin keskittymisen.

”Nykyajan viljelijät ovat lujilla ja olisi hyvä, että heillä olisi sellainen avustajarinki olemassa.”

Viimeisessä vaiheessa hirteen sorvataan ura ja loveus. Kuva: Ilpo Paananen

Jolkkosen tavoitteena on siirtää sorvi rakennettavan katoksen suojiin, jonka jälkeen ja hirsien valmistus ei ole enää sääoloista kiinni. Sorvauksessa syntyvät lastut siirtyvät imurin avulla viereiseen hakelämpökeskukseen ja ne hyödynnetään lämmitysaineena.

Pyöröhirsien sorvaamisen ohella Jolkkonen on kiinnostunut perinteisen pelkkahirren veistosta. Veistossa tarvittavan vannesahauksen hän on käynyt toistaiseksi tekemässä tuttavan luona, mutta mikäli kysyntää on, oman vannesahan hankkiminen tulee ajankohtaiseksi.

Hirrenveistossa tarvitaan erilaisia työvälineitä, esimerkiksi tarkkuusharppi maksaa 500 euroa.

”Nykyisiin hirsirakennuksiin ei enää jätetä tilkerakoa, vaan hirret asetetaan tarkasti ja esimerkiksi d-hirressä ulkopuoli jätetään yleensä luonnolliseksi ja sisäpinta on sileä.”

Puumateriaaleista Jolkkosta kiinnostaa myös haapa, joka roskapuuna kelpasi ennen lähinnä harvaseinäisten latojen rakennusaineeksi.

”Haapahirsi on vaalea eikä se tummu sisätiloissa ajan myötä. Pehmeänä puuna se soveltuu erittäin hyvin kestävän ulkosaunan rakentamiseen.”

Hirren pinta viimeistellään sileäksi ennen hirsiuran ja loveuksen sorvausta. Kuva: Ilpo Paananen