Vesisateen ja maasto-olosuhteetkin kestävä Tapion opas uudistui”Uusimpaan tietoon ja metsänhoidon suosituksiin perustuvat toimintamallit auttavat metsänomistuksen tavoitteiden saavuttamisessa”, kertoo Tapio Palvelut Oy:n palvelualueen päällikkö Kalle Vanhatalo.
Uudistettu Maastotaulukot -opas ilmestyi kesäkuun alussa.
Opas sisältää tuoreimmat tiedot metsänhoidon suosituksista, kuten viimeisimmät muutokset lämpösummissa ja lannoitussuosituksissa.
”Hyvä metsänhoito on suunnitelmallista. Uusimpaan tietoon ja metsänhoidon suosituksiin perustuvat toimintamallit auttavat metsänomistuksen tavoitteiden saavuttamisessa”, kertoo Tapio Palvelut Oy:n palvelualueen päällikkö Kalle Vanhatalo tiedotteessa.
Oppaasta voi myös tarkistaa yleisimpien metsätyyppien harvennusmallit kuuselle, männylle ja rauduskoivulle eteläisessä, keskisessä ja pohjoisessa Suomessa.
Lisäksi mukana ovat myös tiedot runkoluvuista harvennuksen jälkeen.
Kirja kokoaa Tapio Palvelut Oy:n tuotepäällikkö Asta Valamon mukaan yhteen ajantasaisen metsän- ja luonnonhoitoon liittyvän tiedon metsänomistajan ja metsäalan ammattilaisen käyttöön.
”Säänkestävä ja taskuun sopiva koko on helppo kuljettaa mukana myös maastossa”, hän vinkkaa.
Maastoon mukaan otettavaksi soveltuva kirja pitää sisällään myös relaskooppitaulukot koivikolle, männikölle ja kuusikolle sekä takakannessa käsivarren mitalle sopiva 13 millimetrin hahlo puuston mittausta varten.
Kirjasta saa perustiedot myös metsän uudistamismenetelmistä, istutustiheyksistä, taimikon hoidosta, jatkuvasta kasvatuksesta sekä luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta tärkeitä kohteista.
Oppaan on julkaissut Tapio Palvelut Oy, ja sen kustantaja ja jälleenmyyjä on Karttakauppa Suomi Oy.
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