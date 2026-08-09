Tuhot vievät yhä suuremman osan Euroopan metsien tuotostaHakkuut ovat edelleen suurin biomassan poistuman aiheuttaja, mutta tuoreen tutkimuksen mukaan tuhojen merkitys on kasvanut merkittävästi viime vuosina.
Ilmastonmuutoksen takia yleistyvät luonnontuhot ovat kiihdyttäneet maanpäällisen biomassan poistumaa Euroopan metsistä huomattavasti vuoden 2018 jälkeen, kertoo Münchenin teknillisessä yliopistossa (TUM) tehty tutkimus.
Vuoden 2018 jälkeen biomassan vuosittainen poistuma kasvoi 46 prosenttia edellisiin vuosikymmeniin verrattuna.
Metsätalous on edelleen suurin poistumaan vaikuttava tekijä, mutta kuivuuden, myrskyjen, hyönteisten ja metsäpalojen merkitys on kasvanut.
Vuosina 2018–2023 biomassan poistumasta 23 prosenttia johtui tuhoista, kun vuosina 1985–2017 osuus oli 17 prosenttia.
Pienetkin muutokset luonnon häiriöissä voivat johtaa suuriin biomassan menetyksiin.
Tutkijat yhdistivät satelliittikuvien tietoa metsäpinta-alan muutoksista tietoihin metsiin sitoutuneesta biomassasta.
Tutkijat huomasivat, että pienetkin muutokset luonnon häiriöissä voivat johtaa suuriin biomassan menetyksiin.
Kasvanut poistuma tarkoittaa, että metsien hiilinielu on heikentynyt.
Keski-Euroopan metsien muutoksilla on hiilensidonnalle erityisen suuri merkitys, koska niihin on sitoutunut runsaasti hiiltä verrattuna Pohjoismaiden havumetsiin tai Välimeren alueen metsiin.
Tutkijat peräänkuuluttavat metsien hiilensidontakyvyn palauttamista ja metsänhoidon sopeuttamista tulevaisuuden olosuhteisiin.
Tutkimus on julkaistu Nature Geoscience -lehdessä.
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