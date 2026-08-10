”Yksikin vahinko on liikaa” – Suomen riistakeskuksen tavoitteena nolla vakavaa metsästysonnettomuutta Suomessa tapahtuu kansainvälisesti vertaillen ja metsästyspäiviin suhteutettuna hyvin vähän onnettomuuksia.

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Suomessa tapahtuu kansainvälisesti vertaillen hyvin vähän onnettomuuksia. Tämä on riistakeskuksen mukaan muun muassa harjoittelun, selkeiden sääntöjen ja vastuullisen metsästyskulttuurin ansiota. Kuva: Kari Lindholm

Metsä | Metsästys Henna Lääveri