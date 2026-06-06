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Iso puunmyyjä lopetti panttauksen, kun hinta kohosi yli kipurajan
Alkuvuonna puukauppa on käynyt tahmaisesti. Nyt Aari Metsä päätti kuitenkin myyntipanttauksensa.
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Metsä
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Puukauppa
6.6.2026
06:00
Suvi Jylhänlehto
Artikkelin aiheet
puun hinta
puukauppa
metsätalous
Aari Metsä
Metsäteollisuus
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