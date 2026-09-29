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Juuri nyt | Lasten toive toteutui kun isät pistivät tuulemaan − konemessut tupsahtivat päiväkodin takametsään
Tilaajalle | Video: Tiedätkö, miksi koneistutus on Suomen metsissä yhä harvinaista? Etelä-Amerikassa koneet jylläävät, ja siihen on painava syy
Leiripaikalta löytyi hattukaupalla kanttarelleja. Tatu Salonen (9), Patrik Laitinen (9), Venni Kuuramaa (8) ja Eeli Ojasalo (8) esittelevät saalistaan. Takana Niki Östring (8) ja oikeassa reunassa Sisu Fritz (9).

Täydenkuun eräleirillä ei kännyköitä kaivata – ruutu unohtuu kaloja narratessa ja majavaa passittaessa

Enonkosken perinteinen eräleiri järjestettiin elokuun lopussa Etelä-Savossa jo 27. kertaa.
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Metsä|Erä
29.9.202621:00
Eija Vallinheimo
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