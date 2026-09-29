Täydenkuun eräleirillä ei kännyköitä kaivata – ruutu unohtuu kaloja narratessa ja majavaa passittaessa

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Metsä
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Erä
29.9.2026
21:00
Eija Vallinheimo
Artikkelin aiheet
eräleiri
metsästys
kalastus
luontoharrastus
Enonkoski
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