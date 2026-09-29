Espoon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto päätti suojella noin 20 hehtaarin verran metsää Velskolassa. Tuore suojelupäätös on jatkoa aikaisemmille seurakuntayhtymän tekemille luonnonsuojelualuepäätöksille.

Espoon seurakuntayhtymä kertoo aisata tiedotteessaan.

Yksitoista valtuutettua teki vuoden 2025 joulukuussa Espoon yhteisessä kirkkovaltuustossa aloitteen, että Velskolasta suojeltaisiin noin 30 hehtaaria metsää lisää.

Aloite koski seurakuntayhtymän mukaan alueella voimassa olevaa metsäsuunnitelmaa, mikä oli yhteisen kirkkovaltuuston aikaisemmin hyväksymä ja perustui metsän jatkuvaan kasvatukseen siirtymiseen.

Metsäliike ja Luontoliiton metsäryhmä olivat tehneet vuoden 2025 aikana vapaaehtoisvoimin selvityksen noin 30 hehtaarin kokoisen metsäalueen luontoarvoista.

Ehdotettuja suojelutoimenpiteitä arvioitiin yhteistyössä Uudenmaan elinvoimakeskuksen kanssa kevään 2026 aikana.

Maastokäyntien ja neuvotteluiden jälkeen Espoon seurakuntayhtymä sai toukokuussa tarjouksen 19,8 ha kokoisen metsäalueen muuttamisesta yksityiseksi luonnonsuojelualueeksi.

Uudenmaan elinvoimakeskuksen mukaan kriteerit vastikkeelliseen luonnonsuojelualueen perustamiseen täyttyivät.

Elinvoimakeskuksen tarjoama korvaus 181 000 euroa on merkittävä ja kattaa kaiken kaikkiaan noin kaksikolmasosaa luontoselvityksessä käsitellystä pinta-alasta pysyväksi suojelualueeksi.

Suojelupäätöksen ulkopuolelle jää tässä vaiheessa noin kymmenen hehtaarin luontoselvityksessä kuvattu alue. Se kuitenkin täyttää myös vastikkeelliselle suojelulle määritellyt vaatimukset.

Keskustelua kyseisen alueen suojelemiseksi jatketaan seurakuntayhtymän mukaan elinvoimakeskuksen kanssa vuoden 2027 puolella.

Suojelupäätöksen ulkopuolelle jää tässä vaiheessa noin kymmenen hehtaarin luontoselvityksessä kuvattu alue. Keskustelua kyseisen alueen suojelemiseksi jatketaan seurakuntayhtymän mukaan elinvoimakeskuksen kanssa vuoden 2027 puolella.

Suojelupäätöksen jälkeen alueella ovat voimassa yleiset luonnonsuojelualueilla pätevät oikeudet ja kiellot. Alueella ei saa tehdä metsänhoitotoimia, vahingoittaa kasveja, eläimiä tai maaperää tai vesistöä.

Alueelle ei myöskään saa rakentaa, tehdä tulta tai leiriytyä.

Olemassa olevilla poluilla ja teillä saa liikkua ja niitä saa ylläpitää. Lisäksi alueella voi poimia marjoja ja hyötysieniä, metsästää ja tehdä luonnonhoidollisia tehtäviä.

Espoon seurakuntayhtymä teki Natura-maanvaihtosopimuksen valtion kanssa vuonna 2004. Tuolloin noin 90 hehtaaria yhtymän omistuksessa olevaa maata liitettiin Nuuksion kansallispuistoon.

Samalla myös yhtymän omistuksessa ollut noin 50 hehtaarin ala liitettiin Kirkkonummella Meikon luonnonsuojelualueeseen.

Tuoreimpana päätöksenä seurakuntayhtymä perusti vuonna 2020 Velskolaan 50 hehtaarin kokoisen suojelualueen.

Metsien suojelu on seurakuntayhtymän mukaan osa sen ympäristöpolitiikkaa, ja yhtymän metsiä hoidetaan menetelmillä, jotka ovat ekologisesti, kulttuurisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä.

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