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Juuri nyt | Lasten toive toteutui kun isät pistivät tuulemaan − konemessut tupsahtivat päiväkodin takametsään
Tilaajalle | Video: Tiedätkö, miksi koneistutus on Suomen metsissä yhä harvinaista? Etelä-Amerikassa koneet jylläävät, ja siihen on painava syy