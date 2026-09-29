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Metsä
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Onnettomuudet
29.9.2026
20:30
Mikko Nikkinen
Artikkelin aiheet
metsäpalo
tähystyslento
ilmailukerho
Suur-Saimaa
drooni
Aarre
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