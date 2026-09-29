Karhun kiintiömetsästys on nyt määrätty päättyväksi poronhoitoalueellaPoronhoitoalueen ulkopuolella kiintiöstä on jäljellä enää kolme karhua.
Suomen riistakeskus on määrännyt karhunmetsästyksen lopetettavaksi itäisellä poronhoitoalueella 25. syyskuuta. Läntisellä poronhoitoalueella metsästys päättyi jo aiemmin 18. syyskuuta, kun alueen 15 karhun kiintiö täyttyi. Poronhoitoalueella sai metsästysvuonna 2026–2027 metsästää kiintiömetsästyksessä yhteensä 85 karhua. Itäisen poronhoitoalueen kiintiö ylittyi kahdella.
Poronhoitoalueen ulkopuolella kannanhoidollinen karhunmetsästys jatkuu edelleen Suomen riistakeskuksen myöntämillä poikkeusluvilla kunnes kaikki luvat on käytetty, mutta enintään lokakuun loppuun saakka. Poikkeusluvat on kohdennettu karhukannan itäiselle ja keskiselle kannanhoitoalueelle.
Suomen riistakeskus myönsi poronhoitoalueen ulkopuolelle poikkeusluvat yhteensä 182 karhun metsästämiseen syksyllä 2026. Luvista on käyttämättä enää kolme kappaletta.
Kannanhoidollisen metsästyksen tavoitteena on vähentää ennalta karhujen aiheuttamien turvallisuusuhkien ja omaisuusvahinkojen todennäköisyyttä. Lisäksi tavoitteena on harventaa kasvanutta karhukantaa sekä rajoittaa kannan kasvua ja tihentymien muodostumista lupa-alueilla.
Suomen karhukanta on kolminkertaistunut 2000-luvulla, ja kanta on suotuisalla suojelutasolla. Luonnonvarakeskuksen kanta-arvion mukaan poronhoitoalueen ulkopuolella arvioidaan olevan syksyllä 2026 yhteensä 2 201–2 962 karhua.
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