Stora Enso kaavailee ristiinliimatun puun tuotannon lopettamista Ruotsin Gruvönissä ja keskittymistä sahaukseenNeuvottelut koskevat noin 220 työntekijää Gruvönissä.
Stora Enso aloittaa muutosneuvottelut Gruvönin sahalla Ruotsissa. Perusteena on mahdollinen tuotannon keskittäminen saha- ja höylätavaraan ja ristiinliimatun puun tuotantoyksikön sulkeminen vuoden 2026 loppuun mennessä.
Neuvottelut koskevat noin 220 työntekijää Gruvönissä, mukaan lukien Pohjoismaiden CLT-myyntiorganisaatio. Suunnitelma vaikuttaisi enintään 80 tehtävään.
Gruvönin ristiinliimatun puun tuotanto on viime vuosina kärsinyt markkinoiden odotettua hitaammasta kasvusta, Stora Enso kertoo tiedotteessa. Puukustannusten nousu on entisestään heikentänyt kannattavuutta CLT-tuotannon suhteellisen korkeiden kiinteiden kustannusten lisäksi.
”Markkinatilanteen vaimeuden vuoksi Gruvönin CLT-tuotannon kestävän kannattavuuden näkymät ovat olleet rajalliset työntekijöidemme erinomaisista ponnisteluista huolimatta. Suunniteltu muutos antaa meille mahdollisuuden jatkaa keskittymistä ja kehittää edelleen korkealaatuisen saha- ja höylätavaran tuotantoa Gruvönin sahalla”, sanoo Stora Enson Skoghallin liiketoimintayksikön johtaja Jonas Lindqvist.
Mikäli suunnitelma toteutuisi, Stora Enso on sitoutunut toimittamaan CLT-tuotteita pohjoismaisille asiakkailleen kolmesta muusta yksiköstään, jotka sijaitsevat Ždírecissä Tšekin tasavallassa sekä Ybbsissä ja Bad St. Leonhardissa Itävallassa.Artikkelin aiheet
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