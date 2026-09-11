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Ruotsi tinkii metsien suojelun kasvattamistavoitteista ‒ ”EU:n vaatimuksia ei pidä ylitulkita”
Maa yrittää toteuttaa EU:n ennallistamistavoitteet mahdollisimman joustavasti ja pienillä kustannuksilla.
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Metsä
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Metsäpolitiikka
11.9.2026
06:00
Jarmo Palokallio
Artikkelin aiheet
metsiensuojelu
ennallistamisasetus
Ruotsi
metsäteollisuus
Natura 2000
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