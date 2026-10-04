Loukkaantuneiden riistaeläinten jäljitys ja lopetus sekä suurpetojen karkottaminen asutuksen läheisyydestä perustuvat pitkälti metsästäjien vapaaehtoiseen suurriistavirka-apuun (SRVA).

Suomen riistakeskus kertoo, että vuonna 2025 hoidettiin yhteensä noin 15 000 SRVA-tehtävää. Suurpetojen aiheuttamilla tehtävillä käytetyt työtunnit ovat olleet muutaman viime vuoden aikana kasvussa.

”Esimerkiksi karhuun liittyviin SRVA-tehtäviin käytettiin vuonna 2025 lähes kaksi kertaa enemmän tunteja vuoteen 2022 verrattuna”, riistasuunnittelija Aino Tanskanen Suomen riistakeskukselta sanoo.

Sorkkaeläinten aiheuttamien SRVA-tehtävien määrä on pysynyt viime vuosina melko vakaana. Niiden osuus kaikista SRVA-tehtävistä on kuitenkin merkittävä. Vuonna 2025 niihin käytettiin lähes kymmenkertainen määrä työtunteja verrattuna suurpetojen aiheuttamiin tehtäviin.

”SRVA-tehtävien laskennallinen arvo on lähes miljoona euroa vuodessa, vaikka arvio perustuu ainoastaan tehtäviin kirjattuihin työtunteihin”, Tanskanen toteaa.

Laskennallinen arvo ei sisällä tehtävän kannalta välttämättömiä, mutta varsinaisen tehtäväajan ulkopuolelle jääviä kustannuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi koiran ylläpito- ja koulutuskustannukset, välinehankinnat sekä oman ampumataidon ylläpitämiseen käytetty aika. Myöskään tehtävien hoitoon liittyviä matkakuluja tai SRVA-yhteyshenkilöiden työpanosta poliisin yhteydenottojen vastaanottamisessa ja tehtävien välittämisessä eteenpäin ei ole huomioitu.

Maapinta-alaan suhteutettuna tehtävätunteja kertyi vuonna 2025 eniten vahvan peurakannan alueella Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla ja Etelä-Hämeessä. Riistakeskusalueista vähiten tehtävätunteja kertyi maapinta-alaan suhteutettuna Lapissa sekä Oulussa ja Kainuussa.