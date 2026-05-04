Koivu kukkii nyt täyttä häkää etelässäKoivun siitepölymäärät ovat runsaita maan etelä- ja keskiosissa.
Koivun kukinta on alkanut Pohjois-Pohjanmaalla ja on alkamaisillaan tällä viikolla myös Kainuussa.
Turun yliopiston norkko.fi-palvelun mukaan koivun siitepölymäärät ovat runsaita maan etelä- ja keskiosissa. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa määrä vaihtelee kohtalaisesta runsaaseen. Etelä-Lapissa määrät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin.
Lepän kukinta on jo pitkälti ohi, mutta jatkuu heikkona Pohjois-Lapissa.
Sateet laskevat siitepölymääriä hetkellisesti.
