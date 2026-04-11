Siitepöly ja katupöly piinaavat nyt monia – asiantuntija patistaa: ”Suomalaisilla on sellainen mentaliteetti, että vain kärsitään oireista” Koivun siitepölykausi on alkamaisillaan, lepän kausi alkaa etelässä helpottaa. Myös katupölyaika on vasta alkamassa osassa Suomessa.

Lepän siitepölyn määrä on vähentynyt eteläisemmässä Suomessa. Etelä-Lapin lämpimimmillä kasvupaikoilla kukinta on vasta aluillaan. RITVA SILTALAHTI / LEHTIKUVA.

Lepän ja pähkinäpensaan siitepölylle allergiset voivat eteläisemmässä Suomessa jo kohta huokaista helpotuksesta tämän kevään osalta.

Allergia-, iho- ja astmaliiton asiantuntijan Katariina Ijäksen mukaan lepän siitepölyä on ilmassa yhä kohtalaisesti, mutta ei enää yhtä paljon kuin viime viikkoina. Pähkinäpensaan kukkiminen on jo heikkoa.

Lappiin odotetaan viikonloppuna ja alkuviikosta lepän siitepölyn kaukokulkeumia, kertoo Turun yliopiston siitepölytiedotus. Etelä-Lapin lämpimimmillä kasvupaikoilla lepän kukinta on vasta aluillaan.

Koivun siitepölykausi on alkamaisillaan kautta maan. Siitepölytiedotuksen mukaan koivun siitepölyä voi kulkeutua viikonloppuna Ahvenanmaalle, Varsinais-Suomeen ja Uudellemaalle.

”Se alkaa pikkuhiljaa näkyä ja tuntua. Koivu allergisoi meitä suomalaisia kaikista eniten”, Ijäs sanoo.

Koivun kukinnan odotetaan jäävän Suomessa tänä vuonna vähäiseksi. Luvassa ei pitäisi olla yhtä hankalaa kevättä kuin esimerkiksi vuosi sitten, Ijäs lupailee.

”Ei tarvitse ihan samanlaisin kauhun sekaisin odotuksin odotella tätä kevättä”, hän sanoo.

Jos säät ovat aurinkoisia ja tuulisia, voi vähäisempikin siitepölyn määrä aiheuttaa allergiselle ongelmia.

Ilmatieteen laitoksen mukaan lämpötila on lähipäivinä laajalti 10 asteen vaiheilla. Sää on aurinkoinen ja katupölyä nousee ilmaan.

Ijäksen mukaan paikalliset olosuhteet vaikuttavat ilmanlaatuun paljonkin. Osassa Suomea katupölyaika on vasta tulossa.

”Eteläisessä Suomessa tilanne on pikkuhiljaa helpottanut, koska lumet sulivat niin nopeasti ja päästiin kohtuullisen nopeasti putsaamaan katuja”, Ijäs kertoo.

”Mutta niin kauan kuin kasvit eivät ole vielä alkaneet kasvamaan ja vihertämään, pölyä pöllyää jonkin verran. Sateet auttaisivat”, hän huomauttaa.

Suurimmalla osalla Ilmatieteen laitoksen mittauspisteistä ilmanlaatu oli lauantaina puoliltapäivin joko hyvä tai tyydyttävä.

Ijäs painottaa, että kaikkien olisi hyvä olla tietoisia siitä, minkälainen ilmanlaatu omalla asuinalueella on. Katupöly voi pahentaa esimerkiksi astmaatikon tai keuhkoahtaumaa sairastavan oireita.

”Varsinkaan hengitystiesairaiden, iäkkäiden, sydän-verisuonisairaiden tai pienten lasten ei kannattaisi ehdoin tahdoin altistua katupölylle ainakaan niissä paikoissa, joissa tilanne on tällä hetkellä huono.”

Ijäs muistuttaa, että oli kyse allergian tai katupölyn aiheuttamista oireista, kannattaa niitä hoitaa hyvin ja asianmukaisesti.

”Suomalaisilla on sellainen mentaliteetti, että vain kärsitään oireista. Mutta oli kyse sitten siitepölystä tai katupölystä, terveysvaikutukset voivat olla kauaskantoisia.”

”Sen takia asiasta on hyvä puhua. Jos oireita saa, pitäisi miettiä, miten niitä saadaan helpotettua”, Ijäs sanoo.