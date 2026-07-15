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Juuri nyt | Laukaan ruutitehtaalla räjähdys – yksi kuollut
Tilaajalle | Video: Siitossonnit Vepu ja Svantte päätyivät vierekkäisiin aitauksiin − huuteluksihan se meni