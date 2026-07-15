Metsäkatoasetukseen jälleen muutoksia – nämä tuotteet eivät jatkossa kuulu asetuksen piiriin Metsäkatoasetusta on lykätty jo kahdesti. Nyt sen sisältöönkin tulee muutoksia.

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Metsäkatoasetus koskee muun muassa kahvia. Kuva: Sanne Katainen

Metsä | Metsäpolitiikka Anniina Jokinen

Euroopan komissio ilmoitti maanantaina metsäkatoasetusta koskevista helpotuksista.

Metsäkatoasetus koskee nautaa, puuta, kahvia, kaakaota, kumia, öljypalmua sekä soijaa. Sen tarkoitus on vähentää maailmanlaajuista metsäkatoa.

Asetusta on moitittu liian monimutkaiseksi, ja sen takia komissio ehdottaa nyt joidenkin tuotteiden poistamista asetuksen piiristä ja joidenkin uusien tuotteiden lisäämistä.

Poistettavia tuotteita olisivat naudan taljat ja nahka, uusiokäytetyt renkaat, kylvämiseen käytetyt soijapavut, pinnoitetut kuminpalat, liukuhihnat sekä lentokoneiden ja moottoriajoneuvojen istuimet.

Lisättäviä tuotteita olisivat pikakahvi, jotkin palmuöljystä johdetut tuotteet sekä jäädytetyt naudan kielet. Lisäykset tulisivat asetuksen piiriin 30.12.2027.

Sisältömuutokset annetaan delegoituna säädöksenä, joka etenee seuraavaksi Euroopan parlamentin ja EU-jäsenmaiden käsittelyyn. Niillä on kaksi kuukautta aikaa esittää vastalauseita. Jos sellaisia ei tule, säädös astuu voimaan.

Lisäksi komissio esittää yksinkertaistuksia asetuksen seurantaan. Esimerkiksi pienten ja keskisuurten yritysten raportointitaakka kevenisi. Komissio tarjoaa yrityksille opastusta raportointiin heinäkuun lopusta lähtien.

Metsäkatoasetus on astumassa voimaan suurten ja keskisuurten yritysten osalta 30.12.2026 ja pienten yritysten osalta 30.6.2027. Toimeenpanoa on lykätty kahdesti vuodella eteenpäin.