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Juuri nyt | Laukaan ruutitehtaalla räjähdys – yksi kuollut
Tilaajalle | Siitossonnit Vepu ja Svantte päätyivät laidunkierron vuoksi lähekkäisille lohkoille − katso video ”juttelusta” aidan yli