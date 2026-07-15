Metsähallitus joutui keskeyttämään kalastuksen useissa kohteissa − näitä kaloja asiantuntija neuvoo nyt kalastamaan Metsähallitus keskeytti kalastuslupien myynnin useassa kohteessa lämpötilojen nousun seurauksena.

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Lohen kalastusta Pellon Korpikoskella. Kuva: Kari Lindholm

Metsä | Kalastus Aapo Nieminen

Kalastuslupien myynti jouduttiin keskeyttämään alkuviikosta Kotkan Langinkoskella, Salon Latokartanon koskella, Virtain Kotalan koskilla, Leppävirran Konnuskoskella ja Heinäveden Karvionkoskella. Helteiden jatkuessa muitakin kohteita voidaan joutua sulkemaan.

Lisäksi Metsähallitus toivoo, että jo lupansa hankkineet peruisivat ne ottamalla yhteyttä Erälupien asiakaspalveluun.

”Toivomme aina, ettei näin tapahtuisi, mutta petymme. Heinäkuussa lämmöt nousevat liikaa”, toteaa Aku Ahlholm Metsähallituksesta tiedotteessa.

Vesien lämmetessä yli 21 asteen lohikalojen olot vaikeutuvat veden happipitoisuuden laskiessa. Esimerkiksi alamittaisen lohikalan voi käydä vapautuksen jälkeen kalpaten, mikäli se lämpimillä keleillä tarttuu kalastajan koukkuun ja väsyy liikaa.

”Kehotamme kalastajia välttämään lohikalojen pyyntiä myös muualla, jos vedet lämpenevät liikaa. Kalastus kannattaa kohdistaa nyt lajeihin, jotka sietävät lämpöä paremmin. Näitä ovat esimerkiksi särki, kuha, ahven ja hauki”, kalastuksen erityisasiantuntija Teijo Hyytiäinen kertoo.

Kalastusvesien lämpötiloja voi seurata reaaliaikaisesti Metsähallituksen Eräluvat.fi- ja SensorMonitor-palvelujen kautta.