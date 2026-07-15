Marjayritys Kiantama pahoittelee ammoniakkivuotoa 10 pelastuslaitoksen yksikköä hälytettiin paikalle, kun ohikulkija havaitsi ja ilmoitti ammoniakkivuodosta Suomussalmella.

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Kiantaman tehdaskiinteistö sijaitsee Marjatiellä Suomussalmella. Kuva: Hannu Huttu

Metsä | Onnettomuudet Aida Salminen

Suomussalmelaisen Kiantama oy:n tehdaskiinteistöllä havaittiin varhain aamulla ammoniakkivuoto. Kiantaman toimitusjohtaja Janne Piikivi pahoittelee tapahtunutta.

”Turvallisuus on meille tärkeää ja otamme tapahtuneen erittäin vakavasti. Kiitämme pelastuslaitosta ja muita viranomaisia nopeasta ja ammattitaitoisesta toiminnasta. Olemme helpottuneita siitä, ettei tilanteesta aiheutunut kenellekään henkilövahinkoja ja pahoittelemme lähialueen asukkaille aiheutunutta huolta”, sanoo Piikivi.

Kainuun pelastuslaitos, poliisi ja ensihoito hälytettiin paikalle, ja viranomaiset antoivat alueelle vaaratiedotteen. Siinä Kurimon ja Siikarannan asukkaita kehotettiin varmuuden vuoksi välttämään liikkumista alueella ja suojautumaan sisätiloihin.

Vuodon sattuessa tehtaan tiloissa ei ollut henkilökuntaa, eikä tapahtumasta aiheutunut henkilövahinkoja. Pelastuslaitos sai vuodon hallintaan, ja kiinteistön tilat on tuuletettu. Viranomaisten vaaratiedote peruttiin samana aamuna noin kello 6.30, eikä lähialueen asukkaille aiheudu tilanteesta enää vaaraa, kerrotaan Kiantaman tiedotteessa.

Tapahtunut vuoto ei aiheuttanut tuotantoon katkosta; toimitukset ja raaka-ainehankinta jatkuvat normaalisti. Vuodon syytä ei vielä tiedetä ja asiaa selvitetään parhaillaan pelastuslaitoksen kanssa.

Ammoniakki on myrkyllistä hengitettynä, se syövyttää ihoa ja vaurioittaa silmiä.