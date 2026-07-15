Vesilintujen metsästysrajoituksia jatketaan – metsähanhen metsästys sallitaan entistä laajemmalla alueellaHämärämetsästyksen kieltoa jatketaan vesilintukantojen taantumisen takia.
Maa- ja metsätalousministeriö jatkaa vesilintujen hämärämetsästyksen kieltoa kolmeksi vuodeksi heinäkuun loppuun 2029 saakka. Kiellon jatkaminen on nähty tarpeelliseksi vesilintukantojen taantumisen vuoksi.
Vesilintujen hämärämetsästys on kielletty auringonlaskua seuraavan tunnin päättymisestä alkaen aina auringonnousua edeltävän tunnin alkuun. Auringon nousu- ja laskuajat vaihtelevat paikkakunnittain ja vuodenajoittain.
Metsähanhen metsästys on edelleen kiellettyä osassa maata kokonaan. Pohjois-Suomen pesimäalueilla 20.–27. elokuuta sallitun metsästyksen alue laajenee Pohjois-Karjalan maakunnassa Ilomantsin, Juuan, Lieksan ja Nurmeksen kuntiin sekä Pohjois-Savossa Rautavaaran ja Sonkajärven kuntiin.
Pesimäalueiden paikalliseen kantaan elokuussa kohdistuvan metsästyksen saaliskiintiö on yksi metsähanhi metsästäjää kohden. Pesimäalueilla metsähanhen metsästyksessä ravintohoukuttimen käyttö ja pellolta metsästys on kiellettyä.
Ministeriön tiedotteen mukaan metsähanhen metsästys sallittaisiin Itä- ja Kaakkois-Suomessa rajatulla alueella loka–marraskuussa, jolloin Suomen kautta muuttaa elinvoimaisen tundrametsähanhen kantaa.
Tundrametsähanhen metsästysaluetta laajennetaan Etelä-Savossa Hirvensalmen, Juvan, Mikkelin ja Mäntyharjun kuntiin, Pohjois-Karjalassa Heinäveden kuntaan sekä Pohjois-Savossa Joroisten ja Varkauden kuntiin.
Loka–marraskuun metsästyksessä metsähanhien saalismäärää ei ole tarpeen rajoittaa kiintiöllä, eikä pyyntimenetelmillä.
Merihanhen metsästyskieltoa sisämaassa sekä rannikkoalueen saaliskiintiötä ja aikaistetun peltometsästyksen rajoitusta jatkettaisiin ministeriön mukaan vuoden määräajaksi, sillä lausuntojen perusteella merihanhikannan kehitystä on seurattava tarkemmin Pirkanmaalla. Nokikanan metsästyskieltoa jatkettaisiin kolmen vuoden määräajaksi.
Tulevalla metsästyskaudella ovat lisäksi voimassa jo aiemmin annetut asetukset punasotkan metsästyksen kieltämisestä, haahkan metsästyksen rajoittamisesta ja allin metsästyksen rajoittamisesta.Artikkelin aiheet
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