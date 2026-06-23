Jälleen yksi saimaannorppa kuoli pyydykseen – jo kahdeksas tapaus tänä vuonna Tänä keväänä syntynyt uros menehtyi löysänieluiseen katiskaan alueella, jolla ei ole saimaannorppia suojelevia kalastusrajoituksia.

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Saimaannorppia kuolee pyydyskuolemiin vuosittain keskimäärin kuusi. JUSSI NUKARI / LEHTIKUVA.

Metsä | Luonto STT

Suur-Saimaalta Lappeenrannasta on löytynyt saimaannorpan kuutti hukkuneena katiskaan, kertoo Metsähallitus.

Tänä keväänä syntynyt uros menehtyi löysänieluiseen katiskaan alueella, jolla ei ole saimaannorppia suojelevia kalastusrajoituksia. Pyydyksessä ei ollut lainmukaisia pyydysmerkkejä tai omistajatietoja.

Tänä vuonna on ollut jo kahdeksan saimaannorpan pyydyskuolemaa. Edellinen tapaus sattui vain viikkoa aiemmin. Saimaannorppia kuolee pyydyskuolemiin vuosittain keskimäärin kuusi.