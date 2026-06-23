Jälleen yksi saimaannorppa kuoli pyydykseen – jo kahdeksas tapaus tänä vuonnaTänä keväänä syntynyt uros menehtyi löysänieluiseen katiskaan alueella, jolla ei ole saimaannorppia suojelevia kalastusrajoituksia.
Suur-Saimaalta Lappeenrannasta on löytynyt saimaannorpan kuutti hukkuneena katiskaan, kertoo Metsähallitus.
Tänä keväänä syntynyt uros menehtyi löysänieluiseen katiskaan alueella, jolla ei ole saimaannorppia suojelevia kalastusrajoituksia. Pyydyksessä ei ollut lainmukaisia pyydysmerkkejä tai omistajatietoja.
Tänä vuonna on ollut jo kahdeksan saimaannorpan pyydyskuolemaa. Edellinen tapaus sattui vain viikkoa aiemmin. Saimaannorppia kuolee pyydyskuolemiin vuosittain keskimäärin kuusi.Artikkelin aiheet
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