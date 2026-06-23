Uusi metsätilasto avautuu – palvelusta tietoa metsäkeskustelun tueksiMetsätilastopalvelu pohjautuu Euroopan metsistä koottuun raporttiin.
Uusi tilastopalvelu kokoaa yhteen tietoa metsien käytöstä ja merkityksestä Euroopassa, kertoo palvelun tuottanut MTK. Tavoitteena on tarjota luotettavaa ja helposti ymmärrettävää tietoa metsistä.
”Metsiin kohdistuvat odotukset kasvavat kaikkialla maailmassa. Samalla tarvitaan parempaa yhteistä tilannekuvaa siitä, mitä metsissä tapahtuu eri maissa – tuotannon, ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden näkökulmista”, sanoo MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola tiedotteessa.
Tiedot perustuvat Euroopan metsien tilaa tarkastelevaan raporttiin. Tietoja voi tarkastella valmiiksi koottujen nostojen lisäksi omien kiinnostuksenkohteidensa mukaan.
Palvelusta saa tukea ja näkökulmia muun muassa metsiä koskevaan julkiseen keskusteluun.
”Metsien käyttöön liittyy aina valintoja ja kompromisseja. Siksi on tärkeää tarkastella samaan aikaan sekä taloudellisia, sosiaalisia että ympäristövaikutuksia, ei vain yhtä ulottuvuutta”, Mäki-Hakola sanoo.
Palvelu on suunnattu erityisesti päättäjille, medialle, metsäalan toimijoille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.
”Palvelu tukee myös suomalaisen metsäalan viestintää kansainvälisessä toimintaympäristössä tarjoamalla tuoreet Euroopan laajuiset metsätilastot kaikkien ulottuville”, sanoo palvelua rahoittaneen Suomen Metsäsäätiön toimitusjohtaja Martta Fredrikson.
Palvelu löytyy osoitteesta mtk.fi/european-forest-data.Artikkelin aiheet
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