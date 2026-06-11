Mäntyranta: Julkisessa metsäkeskustelussa on ”tietoa vähän, mielipiteitä paljon” Metsistä puhutaan kansallisomaisuutena, mikä voi luoda mielikuvan, että päätösvalta metsien käytöstä kuuluisi kaikille.

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Aineksia metsäkeskusteluun saadaan sekä perinteisestä mediasta että sosiaalisesta mediasta, jonka algoritmit suosivat mielipiteitä ja kärjistyksiä. Kuva: Jarkko Sirkiä

Metsä | Metsäpolitiikka Jukka Hämäläinen

Pitkän uran metsäviestinnän parissa tehneen toimittaja Hannes Mäntyrannan mukaan metsäviestinnän suurin haaste ei ole tiedon puute vaan se, että mielipiteet syrjäyttävät tiedon. Lähes kaikilla on vahva mielipide metsistä, vaikka perustiedot ovat usein puutteellisia.

”Tutkimusten mukaan suomalaisten metsätietämys on keskimäärin melko heikko. Esimerkiksi kysymyksiin metsien omistuksesta tai hakataanko Suomessa enemmän kuin metsät kasvavat, vastataan usein väärin. Silti vastaajat kokevat tietävänsä aiheesta paljon”, Mäntyranta sanoo.

Metsistä puhutaan usein kansallisomaisuutena, "meidän metsänämme", mikä voi luoda mielikuvan, että päätösvalta metsien käytöstä kuuluisi kaikille suomalaisille.

”Todellisuudessa joku oikeasti omistaa jokaisen Suomen metsähehtaarin ja suurimman osan niistä omistavat tavalliset suomalaiset ja heidän perheensä.”

Mäntyrannan mukaan metsäaiheiden käsittely mediassa on muuttunut.

”Osa tiedotusvälineistä ja toimittajista on siirtynyt tarkkailijan roolista osapuoleksi metsäkeskustelussa. Vaikka kriittinen journalismi kuuluu demokratiaan, ongelma syntyy, kun jotakin osapuolta käsitellään systemaattisesti kriittisemmin kuin toista.”

”Todellisuudessa joku oikeasti omistaa jokaisen Suomen metsähehtaarin.” Hannes Mäntyranta

Ympäristöjärjestöjen näkemykset saavat Mäntyrannan mukaan julkisuudessa vähemmän kriittistä tarkastelua kuin metsäalan toimijat.

”Tasapuolisuuden toteutumista ei pitäisi jättää yleisön vastuulle siten, että tämä joutuu hakemaan kokonaiskuvan useista eri jutuista. Median vastuu korostuu, kun yleisön oma tietopohja metsäasioista on ohut”, Mäntyranta sanoo.

Hän toteaa, että tiedotusvälineiden kuuluu kertoa ympäristöjärjestöjen näkemyksistä metsien käytöstä, mutta olisi hyvä, jos metsäala olisi muiden kanssa ”samalla viivalla”.

Juttu perustuu Metsämiesten Säätiön rahoittamaan ja Audiomedian tuottamaan kiertoartikkeliin.