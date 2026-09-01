Metsäpeura on poroa muistuttava, mutta sitä kookkaampi ja pitkäjalkaisempi peuran alalaji.

Metsäpeura on poroa muistuttava, mutta sitä kookkaampi ja pitkäjalkaisempi peuran alalaji. Kuva: Juho Rahkonen

Kolme nuorta metsäpeurahirvasta vapautettiin Lauhanvuoren kansallispuiston totutustarhasta luontoon elokuun viimeisellä viikolla.

Ensimmäinen vapauteen astellut yksilö oli samalla myös sadas LIFE-hankkeiden totutustarhoista luontoon vapautettu metsäpeura, kertoo Metsähallitus tiedotteessaan.

Metsäpeura on poroa muistuttava, mutta sitä kookkaampi ja pitkäjalkaisempi peuran alalaji. Laji lähes metsästettiin Suomesta sukupuuttoon noin sata vuotta sitten.

Maaliskuussa 2025 metsäperuoja arvioitiin olevan Kainuussa noin 700 yksilöä ja Suomenselällä noin 2000 yksilöä sekä MetsäpeuraLIFE-hankkeessa toteutetun palautusistutuksen ansiosta Lauhanvuoren ja Seitsemisen kansallispuistojen tuntumassa noin 60 yksilöä.

Lauhanvuoren ja Seitsemisen kansallispuistoihin on aikaisemmin vapautettu yhteensä 87 metsäpeuraa osana lajin palautusistutuksia.

Näiden lisäksi Karstulan Aittosuolle on vapautettu 12 yksilöä alueen peurakannan vahvistamiseksi.

Suurin osa vapautuksista on tehty MetsäpeuraLIFE-hankkeessa vuosina 2019–2022.

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Vapautettujen metsäpeurojen elämää seurataan jatkossakin, sillä ne on merkitty yksilöiden tunnistamisen mahdollistavalla korvamerkillä.

Kahdella on lisäksi korvassaan GPS-lähetin. Paikkatietojen ja näköhavaintojen perusteella peurat ovat Metsähallituksen mukaan liikkuneet pääasiassa totutustarhan liepeillä, minkä lisäksi ne ovat tehneet muutaman kilometrin mittaisia tutustumismatkoja lähiseudulle.

Alueella on myös muita peuroja. Hirvaiden odotetaankin liittyvän lajitovereidensa seuraan jo lähipäivinä.

Lauhanvuoren totutustarhaan jäi kymmenen metsäpeuraa, joista neljä on tänä keväänä syntyneitä vasoja.

Seuraavan kerran peuroja päästetään ulos tarhasta Metsähallituksen mukaan todennäköisesti kesällä 2027. Tulevat vapautukset ovat osa LIFEline4Fennicus-hanketta, ja niiden tarkoituksena on tukea Lauhanvuoren alueelle palautusistutettua metsäpeurakantaa.

Metsähallitus tekee systemaattisesti töitä metsäpeurakannan suojelun ja hoidon parissa.

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