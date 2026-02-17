Itä-Suomen yliopisto sai EU-rahoituksen metsäbiotalouden tutkimukseen – tutkimusaiheena muun muassa ilmastoviisaat puupohjaiset arvoketjut Uusi kansainvälinen metsäbiotalouden tohtorikoulutusohjelma sai 2,4 miljoonan euron EU-​rahoituksen.

Jaa Kuuntele

Tohtorikoulutusohjelmaan rekrytoidaan viisitoista kansainvälistä väitöskirjatutkijaa Kuva: Itä-Suomen yliopisto

Metsä | Koulutus Eija Vallinheimo

Itä-Suomen yliopiston koordinoima uusi kansainvälinen metsäbiotalouden tohtorikoulutusohjelma on saanut mittavan 2,4 miljoonan euron EU-rahoituksen. Kokonaisrahoitus tohtorikoulutusohjelmalle on 4,2 miljoonaa euroa.

Viisivuotinen Doctoral Programme for Advancing Forest-Based Bioeconomy (DP-FOBI) -ohjelma käynnistyy keväällä 2026. Tohtorikoulutusohjelmaan rekrytoidaan viisitoista kansainvälistä väitöskirjatutkijaa. Haku käynnistyy kesäkuussa 2026, ja väitöskirjatutkijat aloittavat tehtävissään maaliskuussa 2027.

Uuden tohtorikoulutusohjelman tavoitteena on luoda tutkimuspohjaisia ratkaisuja kestävään metsäbiotalouteen. Ohjelman lähtökohta on tieteidenvälisyydessä.

Tutkimusnäkökulmia ovat muun muassa resurssitehokkaiden ja ilmastoviisaiden puupohjaisten arvoketjujen ymmärtäminen ja edistäminen, metsien aineettoman arvon hyödyntäminen ja siihen liittyvät uudet innovaatiot sekä uusien ratkaisujen kaupallistaminen.

”Ohjelma tarkastelee biotalouden aidosti monitieteisiä ilmiöitä ja mahdollistaa kansainvälisten, korkean potentiaalin väitöskirjatutkijoiden rekrytoinnin. Rahoituksen saaminen on yksi konkreettinen esimerkki Itä-Suomen yliopiston tutkimusyhteisöjen toimivuudesta, jatkaa tohtorikoulutusohjelman toinen tieteellinen koordinaattori”, professori Tommi Laukkanen.

”Tuotamme metsiin perustuvia ratkaisuja yhteiskunnan hyväksi yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa.” Jouni Pykäläinen

”Tohtorikoulutusohjelma vahvistaa merkittävästi yliopistossamme toimivan Metsät ja biotalous -tutkimusyhteisön monitieteistä otetta, kun tuotamme metsiin perustuvia ratkaisuja yhteiskunnan hyväksi yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa”, sanoo tutkimusyhteisön johtaja ja tohtorikoulutusohjelman tieteellinen koordinaattori, professori Jouni Pykäläinen.