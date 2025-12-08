Vuoden luontokirjaksi valittu Juha Kauppisen Kertomus Maasta herättää toiveikkuutta Voittajan valitsi neljän finalistin joukosta ympäristövaikuttaja Saara Kankaanrinta, joka on myös yksi kirjassa haastatelluista.

Kirjaansa varten Juha Kauppinen kiersi tapaamassa tutkijoita ja asiantuntijoita Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Kuva: Siltala, Johannes Roviomaa

Metsä | Kirjallisuus Suvi Jylhänlehto

WWF:n vuoden luontokirjaksi on valittu Juha Kauppisen Kertomus Maasta – Ratkaisuja ilmastonmuutokseen ja luontokatoon.

Kauppisen tietokirja käsittelee hiilenkierron ja maapallon elollisen luonnon yhteyttä.

Voittajan valitsi neljän finalistin joukosta ympäristövaikuttaja Saara Kankaanrinta. Hän oli myös yksi kirjaan haastatelluista lukuisista henkilöistä.

”Oma roolini kirjassa on olla yksi haastateltava muiden joukossa enkä kokenut sen takia esteellisyyttä voittajaa valitessani”, hän kommentoi.

”Kirjassa kuuluu kunnioitettava, ellei jopa läkähdyttävä, määrä jalka- ja ajatustyötä, jonka Kauppinen on tehnyt hakeakseen tiedepohjaiset perustelut ekosysteemien ja elämän vaalimiselle. Kiveäkään ei ole jätetty kääntämättä, ja siksi Kertomus Maasta ansaitsee paikkansa vuoden luontokirjana”, Kankaanrinta perustelee tiedotteessa.

Ilmasto-, biodiversiteetti- ja vesikriisejä on Kankaanrinnan mukaan tarkasteltava yhdessä. Siinä Kauppisen kirja hänen mukaansa onnistuu.

”Koko ajan kapenevassa maailmassa on pystyttävä ymmärtämään kokonaisuuksia. Kauppinen selittää ekologisten kriisien kytkeytymisen toisiinsa ymmärrettävästi ja kiinnostavasti”, hän sanoo.

”Kuvittelin näkeväni rimmen pinnassa maapallon kuvajaisen. Se oli tietysti Kuu, mutta näky sysäsi liikkeelle ajatukset siitä, kuinka maapallon ekosysteemien hiilen varastoista pitäisi kertoa.” Juha Kauppinen

Kauppinen kertoo idean kirjasta syntyneen keväällä 2020 suolla iltahämärissä.

”Kuvittelin näkeväni rimmen pinnassa maapallon kuvajaisen. Se oli tietysti Kuu, mutta näky sysäsi liikkeelle ajatukset siitä, kuinka maapallon ekosysteemien hiilen varastoista pitäisi kertoa”, Kauppinen sanoo.

Kirjailija kertoo saaneensa eniten palautetta siitä, että kirja herättää toiveikkuutta.

”Toiveikkuus herää siitä, että ekologiseen kriisiin on ratkaisuja. Fossiilisten käytön jyrkkä vähentäminen on tietenkin välttämätöntä. Lisäksi lämpenemistä hillitään antamalla luonnolle lisää pinta-alaa ja vahvistamalla ekosysteemien monimuotoisuutta. Samat toimet hillitsevät luontokatoa. Elämme rajallisella planeetalla. Siksi jokaisella hehtaarilla on merkitystä”, Kauppinen sanoo.

WWF:n vuoden luontokirja -kilpailun finaalissa olivat lisäksi Antti Kolin kirja Siivekkäät ystävämme – Tarkkaile lähiluonnon lintuja ja perhosia (Aviador), Päivi Mattilan ja Teemu Saloriutan teos Retki ikimetsään – Kohteet ja vinkit luontoon lähtijälle (SKS) sekä Jenni Räinän Veden ajat – Matka läpi muuttuneen maiseman (Like).