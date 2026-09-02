Rengastustietojen hyödyntäminen tutkimuskäyttöön on nyt huomattavasti helpompaa, kun koko suomalainen rengastushistoria on digitoitu.

Koko suomalainen rengastusaineisto on nyt sähköisessä muodossa – tiedoissa yli 14 miljoonaa rengastettua lintua

Eläimet ja kasvit

Vuodesta 1913 lähtien Suomessa on rengastettu yli 14 miljoonaa lintuyksilöä. Nyt tiedot niistä löytyvät kaikki samasta sähköisestä tietokannasta, joka on tutkijoiden ja kansalaisten käytössä, kertoo Helsingin yliopiston Luonnontieteellinen keskusmuseo.

Nykypäivän rengastajat voivat kirjata suoraan selaimen kautta Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen järjestelmiin. Vuosina 1913–1974 rengastustiedot kirjattiin ylös paperilomakkeille.

Reilun sadan vuoden aikana rengastustyötä on tehnyt noin 3 000 eri henkilöä.

Rengastetuin Suomessa on rengastettu kaiken kaikkiaan 363 eri lintulajia. Eniten rengastuksia on tehty talitiaisille, joita on merkitty yli 1,3 miljoonaa yksilöä.

Vapaaehtoisten tallentajien ansiosta aineiston digitointi on nyt saatu tehtyä.

Suomi onkin tiedotteen mukaan ensimmäinen rengastuksen suurmaa, joka on saanut historialliset rengastustietonsa kokonaan digitaaliseen muotoon.

Tallennusurakkaan osallistui jopa kymmeniä kokeneita rengastajia.

Rengastustietojen tallentamisen jälkeen luvassa oli kuitenkin vielä yksi kinkkinen vaihe – tietojen tarkastaminen ja virheiden korjaaminen.

Tallennustyötä tehneiden rengastajien Heikki Lokin ja Seppo Niirasen mukaan tämä vaihe osoittautui työlääksi.

”Talletettuna oli 60 vuoden ajalta lähes kaksi miljoonaa vanhaa rengastusta, joiden joukossa oli erilaisia virheitä, Lokki ja Niiranen kertovat.

Suururakka kannatti vaivalloisuudestaan huolimatta kuitenkin tehdä. Rengastustietojen hyödyntäminen tutkimuskäyttöön on nyt huomattavasti helpompaa, kun koko suomalainen rengastushistoria on digitoitu.

”Jopa yli 100 vuoden takaisia rengastustietoja on nyt mahdollista verrata nykypäivään, jolloin voidaan päästä käsiksi esimerkiksi muutoksiin lintujen levinneisyydessä tai runsaudessa”, kuvailee Leena Hintsanen Luomuksesta.

Koko rengastusaineisto on karkeistettuna avoimesti selattavissa Lajitietokeskuksessa.

Pitkää ikää Vanhimmaksi elänyt Suomessa rengastettu lintu on merikihu, joka rengastettiin poikasena Merikarvialla vuonna 1987. Sama lintu tavattiin pesivänä samalla merialueella lähes 36 vuotta myöhemmin.

Joko sinulle tulee MT:n metsäuutiskirje? Saat ajankohtaisia juttuvinkkejä sähköpostiisi kerran viikossa tilaamalla maksuttoman metsäuutiskirjeen.