Kalatalouden Keskusliitto muistuttaa kalastajia vaelluskalavesistöjen kalastusrajoituksista ja lohikalojen syysrauhoituksista.

Vaelluskalavesistöihin kuuluvien jokien ja jokisuiden verkkokalastuskielto alkoi jo 15. elokuuta.

Vaelluskalavesistöihin kuuluvien jokien ja jokisuiden verkkokalastuskielto alkoi jo 15. elokuuta. Kuva: Kari Lindholm

Lohikalojen syysrauhoitus on voimassa joki- ja purovesistöissä 1.9.–30.11. välisenä aikana.

Rauhoitusaika koskee taimenta, lohta, siikaa ja nieriää. Poikkeuksen muodostaa järvilohi, jonka rauhoitus on alkanut jo 1.8. Siika on rauhoitettu mereen laskevissa joissa ja puroissa. Nieriän rauhoitus koskee Vuoksen vesistöä.

Verkkokalastus on kielletty vaelluskalavesistöön kuuluvassa joessa 15.8.–30.11. sekä meressä kilometriä lähempänä vaelluskalavesistöön kuuluvan joen suuta 15.8.–31.10.

Syksyn kalastusrajoituksilla ja -rauhoituksilla suojataan syyskutuisten lohikalojen nousua lisääntymisalueille jokiin ja puroihin sekä kalojen kuturauhaa.

Kalastajalle voi koitua tuhansien eurojen lasku, jos kieltoa ei noudata. Esimerkiksi rasvaevällisen rauhoitetun taimenen merellä tai mereen laskevassa joessa saaliikseen ottanut kalastaja voi joutua korvaamaan kalan suojeluarvon 3260 euroa.