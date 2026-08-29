MT Metsä julkaisee lauantaisin poiminnat viikon ajankohtaisista ja tärkeistä metsäuutisista.

Metsänomistajan viikon viisi tärkeää uutista: Puukauppa vilkastui, miksi metsänhoitoa kannattaa tukea, näin perustat sekametsän

Jos et ole ehtinyt seurata uutisia tällä viikolla kovin aktiivisesti, niin ei hätää! MT julkaisee lauantaisin poiminnat viikon ajankohtaisista ja tärkeistä metsäuutisista.

1. Puukauppa viikolla 34: Vauhti kiihtyi, mutta hinta kääntyi jälleen laskuun

Puukauppa vilkastui jälleen viime viikolla ja hätyytteli viime vuoden vastaavan ajan lukemia. Kaikkien puutavaralajien hinnat laskivat hieman.

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2. Tutkimus: Näistä syistä metsänhoitoa kannattaa tukea valtion varoin

Puuntuotannon tukeminen yhteiskunnan varoin nousee aina välillä keskusteluun. PTT:n tuoreen selvityksen mukaan sille on hyvät perusteet.

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3. Haluatko perustaa sekametsän? Katso tästä asiantuntijan vinkit

Sekametsien kasvatus kiinnostaa metsänomistajia aiempaa enemmän, mutta käytännön toteutus herättää edelleen paljon kysymyksiä. Tapion metsänhoidon asiantuntija Jaakko Hätinen kertoo, mitä kannattaa tietää ennen sekametsän perustamista.

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4. Näissä luontokohteissa pysäköinti muuttuu syyskuussa maksulliseksi

Metsähallitus aloitta parkkimaksukokeilun osalla luontokohteistaan syyskuussa. Retkeilyliiton puheenjohtaja Hannele Pöllän mukaan juttu on kaksipiippuinen.

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5. Ennallistamisesitys kerää kritiikkiä – valtava vaikutus Suomelle

Ympäristöministeriön johdolla sorvattu ennallistamisesitys jätti metsien kohtalon täysin auki. Metsäalan toimijat pitävät ratkaisua kestämättömänä.

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