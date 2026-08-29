Hirvieläimet aiheuttavatkin vuosittain merkittäviä vahinkoja erityisesti männylle ja arvokkaille lehtipuille, kuten rauduskoivulle, haavalle ja tammelle.

Kesällä hirvieläimille maistuu pääasiassa ruoho- ja varpukasvillisuus, mutta myös puiden lehti- ja kuoriaines kelpaa.

Kesällä hirvieläimille maistuu pääasiassa ruoho- ja varpukasvillisuus, mutta myös puiden lehti- ja kuoriaines kelpaa. Kuva: Sanne Katainen

Kesän aikana syntyneet hirvieläinvahingot näkyvät loppukesällä erityisen hyvin. Metsänomistajan kannattaakin jo nyt tarkistaa omien taimikoidensa ja nuorten metsiensä kunto sekä kartoittaa mahdolliset vahingot, vinkkaa Suomen metsäkeskus.

Kesällä hirvieläimille maistuu pääasiassa ruoho- ja varpukasvillisuus, mutta myös puiden lehti- ja kuoriaines kelpaa.

Hirvieläimet aiheuttavatkin vuosittain merkittäviä vahinkoja erityisesti männylle ja arvokkaille lehtipuille, kuten rauduskoivulle, haavalle ja tammelle.

Hirvieläinvahinkovastaava Esko Viinanen Suomen metsäkeskuksesta kertoo, että ruokaillessaan hirvieläimet voivat taittaa jopa useiden metrien pituisia taimia, mikä voi johtaa puun vakavaan laatuvaurioon.

”Lehtimassan hupeneminen taas hidastaa puiden kasvua”, hän kertoo tiedotteessa.

Taimikonhoitokausi on parhaillaan käynnissä. Sen yhteydessä kannattaakin huomioida myös alueen hirvieläinvahinkojen riski.

Taimikkoon kannattaa jättää kasvatettavien puiden lisäksi hirvelle maistuvia lehtipuita, katajia ja muuta aliskasvustoa, joka ei haittaa kasvatettavien puiden kehitystä.

Näin hirvieläimille jää taloudellisesti vähempiarvoista vaihtoehtoista ravintoa, mikä voi vähentää esimerkiksi männyn ja rauduskoivun syöntiä.

”Erityisesti männyntaimikossa kasvua haittaava lehtipuuvesakko kannattaa kuitenkin poistaa. Varjostus heikentää männyn elinvoimaa eikä mänty pysty tuottamaan neulasiin riittävää määrää hirvelle huonosti maistuvia kitkeriä yhdisteitä”, Viinanen kertoo.

Loppukesä ja alkusyksy ovat Metsäkeskuksen mukaan vielä hyvää aikaa suojata lehtimetsiä ennen syksyn ja talven laidunnuskautta.

”Syönninestoaineen levittäminen taimien latvaosiin on todistetusti tehokas keino suojata taimia syönniltä. Lisäksi vahinkovaarassa olevan taimikon voi esimerkiksi rajata keltaisella hirvinauhalla ja tehostaa suojausta erilaisilla kemiallisilla hajusteilla”, Viinanen neuvoo.

Metsästä löytyvästä merkittävästä hirvieläinvahingosta kannattaa tehdä vahinkoilmoitus Metsäkeskukseen. Vahinkoarviointi voidaan mahdollisuuksien mukaan tehdä maastossa jo kuluvan vuoden aikana, ja korvaus maksaa ensi keväänä.

Korvausta voi saada vahingosta, jonka arvo on yli 170 euroa.

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