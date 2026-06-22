Perinnekalastuksen jatko turvattiin Tornionjoen Kukkolankoskella Metsähallitus on arvioinut uudelleen Tornionjoen Kukkolankosken koskitilan kalastusoikeuksia. Kalastusoikeudet säilyvät uuden päätöksen mukaan paikallisilla.

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Siian lippoamisella on Kukkolankoskella pitkät perinteet. Kuva: Ilkka Numminen

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Tornionjoen Kukkolankosken koskitilat myytiin valtiolle hieman yli sata vuotta sitten. Kauppakirjojen tulkinnassa on pitkään vallinnut erimielisyys siitä, siirtyivätkö myös kalastusoikeudet ostajille vai jäivätkö ne paikallisten myyjien hyödynnettäviksi. Metsähallitus on nyt arvioinut ja tulkinnut uudelleen näitä sata vuotta vanhoja kauppakirjoja.

Kukkolankoskella harjoitettu perinteinen siian lippoaminen on jatkunut alueella vuosisatojen ajan. Kalastusperinteen säilyminen on Metsähallitukselle tärkeää ja ratkaisun toivotaan mahdollistavan perinnekalastuksen jatkumisen.

Metsähallitus on päätöksellään mahdollistanut paikallisen kalastuskulttuurin harjoittamisen Kukkolankoskella, vaikka kiinteistöoikeudellinen sääntely ei ole tällaista ratkaisua selkeästi tukenut.

”Päädyimme ratkaisuun, jossa paikallisten kiinteistönomistajien esittämä näkemys kalastusoikeuksien säilymisestä myyjätahoilla voidaan hyväksyä tässä yksittäistapauksessa”, Metsähallituksen erätalousjohtaja Vesa Ruusila sanoo Metsähallituksen tiedotteessa.

Metsähallituksen aiempi kanta on perustunut kiinteistöoikeudellisiin lähtökohtiin, joiden mukaan kalastusoikeus kuuluu vesialueen omistajalle.

Uudessa arvioinnissa keskeiseksi on noussut kauppakirjojen sanamuoto sekä niiden kokonaistulkinta. Päätökseen on vaikuttanut myös vuonna 2024 annettu Rovaniemen hovioikeuden ratkaisu, jossa katsottiin vastaavanlaisen koskitilakohteen kaupoissa Tornionjoen Matkakoskella kalastusoikeuden jääneen myyjätahoille.

Alueen kalastusoikeuksista on pitkään vallinnut epäselvyys.

Metsähallitus korostaa, että ratkaisu ei muodosta yleistä linjaa eikä ole sellaisenaan sovellettavissa muihin kohteisiin. Tässä tapauksessa ratkaisu perustuu erityisesti kyseisten historiallisten kauppakirjojen sanamuotoon ja niiden kokonaistulkintaan.

”Korostamme, että kyse on nimenomaan Kukkolankosken koskitilaa koskevien yksittäisten kauppakirjojen tulkinnasta. Sopimusten sisältö ja niiden tulkinta arvioidaan aina tapauskohtaisesti”, Vesa Ruusila sanoo.

Metsähallituksen näkemyksen mukaan ratkaisu on kokonaisuutena hallittu tapa päättää pitkään jatkunut epäselvyys ja välttää laaja oikeudenkäynti.

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