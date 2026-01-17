Metsäkoneenkuljettaja, metsuri ja Ponssen tuotekehittäjä kertovat työstään podcastissa: Tässä kooste kaikista jaksoistaMetsän tyttö tahdon olla -podcastsarjassa kuullaan metsäalan eri tehtävissä työskentelevien naisten kokemuksia.
Menikö joku loppuvuonna julkaistun, metsäalalla työskentelevistä naisista kertovan podcastin jaksoista ohi?
Ei hätää, sillä kaikki Metsän tyttö tahdon olla -podcastin jaksot on koottu tähän juttuun.
Podcastit on tuottanut MT:lle toimittaja Pirjo Huttunen. Metsämiesten Säätiö on rahoittanut podcastien tuotantoa.
1. Metsuritrion metsurit Anna ja Ella Hautaviita
2. Metsätalousinsinööri Susanne Virolainen
3. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah
4. Metsäalan opiskelija Ilona Kankaanpää
5. Metsäalan yrittäjä Mirja Nylander
6. Metsäkoneenkuljettaja Kiia Järvitalo
7. Puutavara-auton kuljettaja Josefiina Pesämaa
8. Luonnonvaratuottaja Johanna Rae
9. UPM Metsän yritysvastaava Vera Huttunen
10. Kuormatraktorituotepäällikkö Eveliina Virkkuunen
