Yle: Hillasta maksetaan Lapissa ennätyshintaa – näin paljon poimija voi saada rahaa kilolta Hillasta maksetaan Lapissa tänä kesänä poikkeuksellisen korkeaa hintaa. Parhaimmillaan poimija on saanut hillakilosta selvästi enemmän kuin aiempina vuosina.

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Hillamarkkinat käyvät nyt kuumana. Kuva: Jouni Porsanger

Hillakauppa käy vilkkaana Etelä-Lapissa samaan aikaan, kun pääsato kypsyy. Korkea hinta on houkutellut suomalaisia poimijoita soille, ja marjan kysyntä on pysynyt vahvana koko viikon, uutisoi Yle.

Ranualla hillan poimijahinta nousi keskiviikkona noin 20 euroon kilolta. Hillaviikko-hankkeen koordinaattori Raisa Wegelius kertoo hinnan vaihtelevan päivittäin.

”Hillan poimijahinta vaihtelee päivittäin. Se oli Ranuan torilla keskiviikkona noin 20 euroa”, Wegelius sanoo.

Hyvinä hillavuosina poimijoille on yleensä maksettu noin kymmenen euroa kilolta. Viime vuonna jo 15–17 euron hintaa pidettiin korkeana.

Kuusamossa hillasta maksettiin tällä viikolla noin 15 euroa kilolta. Myös Ranualla hinta laski torstaina samaan tasoon.

Hillakauppias Juha Kukkonen arvioi Ylelle korkean hinnan johtuvan kovasta kysynnästä ja kilpailusta ostajien välillä.

”Oma näkemykseni on, että hinta on ollut jopa historiallisen hyvä aikaisempien vuosien hintoihin verrattuna”, Kukkonen sanoo.

Kukkosen mukaan suurin osa poimijoista on suomalaisia. Ulkomaisia poimijoita on näkynyt vähän.

Yle kertoo, että Facebookin Marjapörssi Lappi -ryhmässä hillan kilohinta on asettunut noin 20 euroon. Ranuan torilla marjaa on myyty asiakkaille 24–26 euron kilohintaan.

”Suurin osa ostamistani hilloista menee eteläsuomalaisille firmoille. Suoramyynti asiakkaille Ranuan torilla on vain pieni osa marjakauppaa”, Kukkonen kertoo.

Luonnonvarakeskuksen mukaan hillan kukkia on ollut tänä vuonna tavanomainen määrä. Pohjois-Suomen pölytysolosuhteet ovat kuitenkin olleet heikot, mikä on vaikuttanut satoon.

Kukkosen mukaan myyntiin tullut marja on ollut hyvälaatuista, ja pääsadon poiminta voi jatkua vielä ensi viikon alkuun.

”Myyntiin tullut marja on ollut hyvälaatuista ja arvelen, että pääsadon poiminta jatkuu ehkä vielä ensi viikon alkuun”, Kukkonen sanoo.

Yle: Hillan poiminta saa suomalaiset liikkeelle – hillakilosta maksettu poimijoille poikkeuksellisen hyvin