The Guardian: Makeanhimosta kärsivää karhua etsitään Japanissa − murtautui ehkä jopa 14 kiinteistöön kahdessa viikossa Karhu on murtautunut koteihin, maatilalle ja makeiskauppaan.

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Japanissa hämmennystä on aiheuttanut Aasian mustakarhu. Kuvassa ruskeakarhu. Kuva: Veijo Toivoniemi

Metsä | Eläimet ja kasvit Ulrika Eerola Hovio

Japanissa viranomaiset etsivät karhua, joka mahdollisesti murtautunut peräti 14 kiinteistöön kahden viikon aikana. Karhun pelätään murtautuvan lisää asuntoihin.

Paikalliset viranomaiset yrittävät saada karhun kiinni.

Vanhus kohtasi kodissaan karhun, kun kuuli keittiöstä tulevan ääntä. Karhu oli aukaissut jääkaapin, ja ruokaa lojui lattialla.

Karhu on vieraillut myös useita kertoja paikallisella maatilalla ja nauttinut maitopohjaista vasikoiden rehua. Tilanomistaja onnistui saamaan karhusta kuvaa.

Karhulla on ollut myös makeanhimo. Se on murtautunut samaan taloon viisi kertaa ja syönyt siellä keksejä, sokeria ja japanilaista makeaa karintoa. Lisäksi se on käynyt syömässä donitseja makeiskaupassa.

The Guardian: Japan officials hunt bear that raided couple’s fridge amid string of break-ins